Expert inom Fönsterputs - Hemfrid Uppsala

Bli en del av Hemfrid - Vi söker Fönsterputsare till Uppsala!
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och medarbetare står i centrum? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning, och vi hjälper tusentals kunder varje vecka med städning, fönsterputs, flyttservice och andra hushållsnära tjänster.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team i Uppsala som Fönsterputsare. Är du vår nästa stjärna?
Om rollen
Som Fönsterputsare hos oss har du en viktig roll - du skapar ljusare hem och nöjdare kunder! Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, beroende på uppdragets storlek.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Fönsterputsning hos privata kunder
Putsning av inglasade balkonger och andra glaspartier
Självständigt arbete ute hos kund
Teamarbete vid större uppdrag
Du är ansiktet utåt för Hemfrid och bidrar till att ge våra kunder en professionell och trygg upplevelse.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fönsterputsning och som brinner för att leverera hög kvalitet. Du tycker om att arbeta självständigt, är noggrann och uppskattar att möta människor.
Vi ser att du:
Har minst 1 års erfarenhet av fönsterputsning i Sverige eller inom EU
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Har B-körkort (svenskt eller EU)
Kan arbeta flexibla tider måndag-fredag (helgarbete kan förekomma)
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet från serviceyrken, flytt eller hemstädning
Har gått en fönsterputsutbildning
Har tillgång till egen bil
Framför allt söker vi dig med en positiv inställning, ansvarskänsla och ett genuint intresse för kundservice.
Därför ska du välja Hemfrid
Vi har en tydlig ambition - att vara branschens bästa arbetsgivare. Hos oss får du:
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom fönsterputs
Kollegor från hela världen
Gratis mobilabonnemang
Vi tror på långsiktighet, utveckling och att ha roligt tillsammans på jobbet.
Vill du vara med på vår resa?
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Observera att vi alltid genomför en bakgrundskontroll innan anställning.
Join Hemfrid - We're Looking for Window Cleaners in Uppsala!
Would you like to work for a company where quality, service, and employees are at the heart of everything we do?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping thousands of customers every week with cleaning, window cleaning, moving services, and other household services.
We are now looking for Window Cleaners to join our fantastic team in Uppsala. Could you be our next star?
About the Role
As a Window Cleaner at Hemfrid, you play an important role - you create brighter homes and happier customers! You will work both independently and together with colleagues, depending on the size of the assignment.
Your tasks will include:
Window cleaning in private homes
Cleaning glazed balconies and other glass sections
Independent work at customers' homes
Teamwork for larger assignments
You are the face of Hemfrid and contribute to delivering a professional and positive customer experience.
Who Are You?
We are looking for someone with experience in window cleaning who takes pride in delivering high-quality work. You enjoy working independently, are detail-oriented, and appreciate meeting new people.
We believe you:
Have at least 1 year of experience in window cleaning in Sweden or another EU country
Speak and understand basic Swedish or English
Hold a valid B driving license (Swedish or EU)
Can work flexible hours Monday-Friday (weekend work may occur)
It is a plus if you:
Have experience from service-related jobs, moving services, or home cleaning
Have completed a window cleaning course or training
Have access to your own car
Most importantly, you have a positive attitude, a strong sense of responsibility, and a genuine passion for customer service.
Why Choose Hemfrid?
Our ambition is clear - to be the best employer in the industry. When you join us, you receive:
Collective agreement and secure employment conditions
Liability insurance, health insurance, and pension contributions
Wellness allowance
Training in window cleaning
Colleagues from all over the world
Free mobile phone subscription
We believe in long-term employment, development, and enjoying our work together.
Want to Join Our Journey?
Send in your application today - we look forward to hearing from you!
