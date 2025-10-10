Experimentell raketforskare
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Maskiningenjörsjobb / Botkyrka Visa alla maskiningenjörsjobb i Botkyrka
2025-10-10
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Botkyrka
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Upptäck banbrytande forskning hos FOI som experimentalist inom förbränning. Ta chansen att forma framtidens framdrivningssystem i en stimulerande roll på FOI:s avdelning för Vapen, skydd och säkerhet.
Om tjänsten
I rollen som experimentell raketforskare arbetar du tillsammans med erfarna och drivna forskare inom tillämpad forskning och utveckling för att erhålla förståelse om förbränningsfysik och andra närliggande områden. Större delen av arbetet kopplar till framdrivningssystem för luftfarkoster, från jetmotorer till raketmotorer. Du kommer att planera, bygga, genomföra och analysera experiment. Arbetet bedrivs i projektform varav en del är rapportskrivande.
Om verksamheten
Du kommer att ingå i någon av forskningsenheterna på avdelningen Vapen, skydd och säkerhet som är beläget i Stockholm-Grindsjön. Här bidrar vi till att utveckla och bevara nationell expertis inom explosivämnen, vapenverkan och skyddssystem. Läs gärna mer om vad vi gör på avdelningen: https://foi.se/om-foi/organisation/vapen-skydd-och-sakerhet.html
Arbetsplatsen ligger vid Grindsjön på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik, rymdteknik eller motsvarande utbildning. Du är praktiskt lagd med erfarenhet av någon form av praktiskt tekniskt arbete eller labbverksamhet och har samtidigt förståelse för fysikaliska processer. Då skjutfältet vi arbetar på är stort krävs att du har B-körkort.
För att lyckas och trivas hos oss är du självgående och har god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med komplexa frågor och har god förmåga att analysera och lösa komplicerade problem och frågeställningar. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Meriterande
Du bör ha kunskap om ett eller flera av följande områden: maskinkonstruktion, mät- och reglersystem, instrumentering, mekatronik och elsystem. Vidare är det meriterande med kunskap om förbränningsprocesser, gärna i riktiga tillämpningar såsom motorer eller brännkammare av olika slag.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Hos oss får du arbeta med stimulerande och varierande uppgifter med stor möjlighet att påverka din inriktning efter intresse. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Vi arbetar med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2 november!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Malin Kölhed. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Malin Kölhed +46 0855503000 Jobbnummer
9549991