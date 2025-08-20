Executive Assistant | Manpower | Stockholm
2025-08-20
Vi på Manpower söker en Executive Assistant till vår kund i Stockholm. Har du erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer och trivs med att ge stöd på hög nivå? Är du strukturerad och kommunikativ som person? Då kan detta vara rollen för dig! Varmt välkommen med din ansökan redan idag till oss på Manpower!
• Start: Början av september 2025
* Uppdrag: Konsultuppdrag till och med årsskiftet
* Ort: Stockholm
* Arbetstider: Heltid
Om rollen
I rollen som Executive Assistant kommer du att ge kvalificerat administrativt stöd till chefsjuristen och de intressenter hen samarbetar med. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att kalendern, möten och kommunikation flyter smidigt. Rollen innebär ett nära samarbete med seniora intressenter både inom och utanför organisationen.
Du kommer bland annat att ansvara för:
* Kalenderhantering och schemaläggning av individuella möten
* Mötesplanering och dokumenthantering för styrelse- och kommittémöten
* Förberedelse och distribution av mötesmaterial
* Bokning av resor, hantering av utlägg och administration kring styrelseresor
* Hantering av protokoll och dagordningar
* Övervakning av inkorg och vidarebefordran av ärenden
* Stöd till juridiska ledningsgruppen, inklusive årsplanering och dokumentdistribution
* Hantering och publicering av uppdaterade policyer
Är det dig vi söker?
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet som Executive Assistant eller liknande administrativ roll, gärna i en nätverksbaserad och internationell organisation. Du är van att arbeta självständigt, har ett öga för detaljer och är skicklig på att bygga relationer. Du har en naturlig förmåga att prioritera och agera proaktivt i en dynamisk miljö.
* Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Erfarenhet av arbete i internationella organisationer
* God system- och datorvana
* Tidigare erfarenhet som Executive Assisant
* Förmåga att interagera med seniora intressenter
