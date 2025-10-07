Examensarbete vid SCB
2025-10-07
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Vi söker dig som, inom ramarna för ett examensarbete på mastersnivå, vill genomföra en fördjupande dataanalys inom området AI-användning i svenska företag med hjälp av SCB-data och med stöd från våra kunniga medarbetare. Exempel på forskningsområden att skriva om kan vara:
* Kopplingen mellan företagens FoU, innovationsaktivitet och digitaliseringsgrad med deras AI-användning
* Formulera en definition för AI-intensitet och applicera den på tillgängliga data
* Undersök om det finns några kausala kopplingar mellan företagets AI-användning och deras ekonomiska resultat
* Tillvägagångssätt för att mäta adoptionsprocessen av AI inom företag från forsknings- och innovationsstadiet till appliceringsstadiet
Arbetet utförs individuellt eller i par om två studenter. Studenterna själva driver arbetet framåt och har löpande avstämningar med personal från SCB samt högskolan eller universitetet.
Examensarbetet bygger på en av studenten framtagen frågeställning (inom analysområdet AI-användning) som sedan planeras och utformats tillsammans mellan SCB och lärosätet utifrån behov, kunskap och intresseområde. Det är också viktigt att säkerställa att kravet kring arbetets formella utformning uppfylls. Ofta inleds arbetet med en litteraturstudie med tillhörande inläsningsfas innan själva uppgiften eller forskningsområdet angrips. Resultatet redovisas i en rapport samt tillhörande presentation.Kvalifikationer
Vi vill att du :
* håller på att avsluta en högskoleutbildning på masternivå inom nationalekonomi, statistik eller annan för examensarbetet relevant utbildning.
* har goda kunskaper i statistisk programmering i SAS, R eller STATA
* har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
* minst 30hp i ämnet statistik eller motsvarande
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av statistiskt skrivande
* tidigare akademisk erfarenhet inom AI-området
* grundläggande teoretisk kunskap om AI-teknik och dess användning i samhället
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt. Du är trygg i att egna beslut och ta ansvar för ditt arbete från start till mål. Hos oss får du utrymme att tänka själv, ta egna initiativ och växa i din roll. Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete. Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
Du har god numerisk förmåga och gillar att tolka siffror, statistik och ekonomiska underlag. Hos oss trivs du om du gillar att arbeta strukturerat, tänka logiskt och använda siffror som verktyg för att skapa värde, oavsett om det handlar om budget, uppföljning eller analys.
ÖVRIGT
Uppdraget för examensarbetet finns på sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning i Solna. Du förväntas regelbundet arbeta från vårt kontor i Solna när du arbetar med delar av examensarbetet, exempelvis vid databearbetning.
Omfattningen på uppsatsen är 30 högskolepoäng. Vid godkänd uppsats med ett resultat som SCB bedömer är till nytta för verksamheten utbetalas ett arvode.
Koncernspråk inom SCB är svenska och alla våra styrande dokument och de flesta rapporter är skrivna på svenska. Examensuppsatsen kan skrivas på engelska.
Vid ansökan kommer du/ ni få besvara ett antal urvalsfrågor där du/ni ska redogöra för examensarbetets bakgrund, syfte, frågeställning, omfattning och när i tid examensarbetet ska utföras.
I din ansökan ska du även bifoga CV inklusive utdrag över relevanta kurser för examensarbetet.
Om ni är två som ansöker tillsammans ska en gemensam ansökan skickas in.
För frågor angående ämne eller frågeställning för uppsatsen kontakta:
Elin Stendahl, tel 010-479 40 85, mejl elin.stendahl@scb.se
Samuel Hederén, tel 010-479 41 38, mejl samuel.hederen@scb.se
För praktiska frågor om examensarbetet: kontakta sektionschef Björn Forssell, tel 010-479 43 82, mejl björn.forssell@scb.se
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2025/791". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, Ekonomisk statistik och analys Kontakt
Ämnesstatistiker
Elin Stendahl elin.stendahl@scb.se 010-479 40 85 Jobbnummer
9545338