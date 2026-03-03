Eventpersonal sökes
Plats: Stockholm
Anställningsform: Timanställning / Vid behov
Start: Enligt överenskommelse
HelpingHandSverige växer och söker nu serviceinriktad och professionell eventpersonal som vill bli en del av vårt team. Vi arbetar med privata tillställningar, företagsevent, bröllop och andra arrangemang.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck.
Arbete som bartender, kunna blanda enklare drinkar som rom & cola.
Uppdukning och förberedelser inför event, städning, diskning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering eller eventarbete.
Är professionell, social och ansvarstagande.
Har god samarbetsförmåga.
Talar svenska eller engelska.
Kan arbeta dagtid, kvällar eller helger.
Har ett representativt och serviceinriktat bemötande.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider, du kan välja vilka arbetspass som passar dig.
Möjlighet att arbeta på varierande och inspirerande event.
Bli en del av ett växande företag med höga ambitioner.
Hos HelpingHandSverige är kvalitet och professionalism i fokus. Vi söker dig som vill bidra till att skapa minnesvärda upplevelser för våra kunder.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation tillhelpinghandsverige@gmail.com
Märk ansökan: Eventpersonal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
