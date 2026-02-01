Etableringsansvarig inom bemanning och rekrytering
2026-02-01
Etableringsansvarig inom bemanning och rekrytering
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt.
Just nu etablerar vi oss i Södertälje och söker en etableringsansvarig som vill vara med tidigt och bygga affären lokalt. Det här är en operativ och affärsnära roll för dig som trivs när tempot är högt, beslutsvägarna korta och resultaten syns i det dagliga. Du skapar relationer, gör affärer, bemannar uppdrag och säkerställer att vi levererar på våra kunders behov. En roll där du får mycket ansvar och gör verklig skillnad!
Vem vi tror att du är
Du har erfarenhet från en operativ affärsroll - exempelvis inom tjänsteförsäljning med B2B eller annat sammanhang där relationer, aktivitetsnivå och kundfokus varit centrala. Erfarenhet från bemannings- eller rekryteringsbranschen är ett plus, men absolut inte ett krav. För oss är det viktigare vart du vill än exakt vad du gjort. Vi är inte på jakt efter perfekta CV:n eller långa meritlistor utan fokuserar på potential, driv och vilja att bygga affär.
Hur rollen ser ut
Du kliver in i ett tidigt skede på din ort och får stort utrymme att påverka. Här finns inga färdiga kunduppdrag som väntar utan det är upp till dig att skapa dem.
I vardagen innebär det att du:
Bygger upp kundrelationer och utvecklar affären lokalt
Bokar och genomför kundmöten - från första kontakt till affär
Rekryterar, introducerar och följer upp konsulter i uppdrag
Säkerställer kvalitet i leverans och en god arbetsmiljö
Följer upp din affär och tar ansvar för resultat och utveckling
Praktiska förutsättningar
Lön: 35 000-50 000 kr/månad, beroende på erfarenhet.
Körkort: B-körkort krävs
Bil: Egen bil behövs initialt i etableringen
Anställning: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Här får du
Vara med och bygga upp en ny verksamhet från start
Ett tydligt affärsansvar i en operativ roll
Stor frihet i vardagen - med stöd när du behöver det
Möjlighet att växa tillsammans med verksamheten över tid
Om Konsultia
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Flexibilitet och hållbarhet: Hos oss har du stor frihet att styra din egen vardag. Vi litar på att du tar ansvar för ditt uppdrag och ger dig utrymme att planera din arbetsdag på ett sätt som fungerar för både dig, kunderna och konsulterna. Vi erbjuder också ett genomtänkt förmånspaket med bland annat friskvård, företagshälsovård och regelbundna hälsoundersökningar - för att vi tror på ett hållbart arbetsliv.
Trygghet: Vi värnar om våra medarbetare, balans mellan arbete/fritid och bedriver en konkurrenskraftig verksamhet med sund ekonomi sedan 2013. Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag, har en stark marknadsposition i Norra Sverige och expanderar nu över hela landet. Många av våra chefer har rekryterats internt.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,5 på skala 1-5 i helhetsbetyg av våra kontorsanställda.
Vår verksamhet finns över hela Sverige - läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
Låter det som något för dig?
Skicka några rader om dig själv och berätta varför du vill ta dig an rollen. CV eller LinkedIn-profil räcker gott.
Start: Enligt överenskommelse Vi intervjuar löpande. Anställningen är tillsvidare med provanställning som start. Sista dag att ansöka är söndag 1 mars 2026
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7149448-1817719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.teamtailor.com
Storgatan 33 (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Konsultia Jobbnummer
9716002