Erfarna takarbetare sökes

Med Avsikt AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2026-02-03


Vi söker dig som har erfarenhet inom diverse takarbete, såsom målning, tegelmontering, m m.
Vi ser gärna att du talar svenska, har erfarenhet inom takarbete, körkort är meriterande.
Vi arbetar i hela Stockholm, men också inom Mälardalen, så du måste vara flexibel.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@medavsikt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Med Avsikt AB (org.nr 556695-5141)
Hagagatan 8 (visa karta)
113 48  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Med Avsikt AB

Kontakt
VD
Esteban Lopez
esteban@medavsikt.se
0704835277

Jobbnummer
9721534

