Erfarna takarbetare sökes
Med Avsikt AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Med Avsikt AB i Stockholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet inom diverse takarbete, såsom målning, tegelmontering, m m.
Vi ser gärna att du talar svenska, har erfarenhet inom takarbete, körkort är meriterande.
Vi arbetar i hela Stockholm, men också inom Mälardalen, så du måste vara flexibel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@medavsikt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Med Avsikt AB
(org.nr 556695-5141)
Hagagatan 8 (visa karta
)
113 48 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Med Avsikt AB Kontakt
VD
Esteban Lopez esteban@medavsikt.se 0704835277 Jobbnummer
9721534