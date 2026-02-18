Erfarna projektledare - Ledningsprojekt
Svenska Kraftnät / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2026-02-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Västerås
, Örebro
, Sundbyberg
, Täby
, Solna
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som projektledare erbjuds du ett av Sveriges mest betydelsefulla jobb, där du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med och bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker nu erfarna projektledare till sektion Projektering inom avdelningen Ledningsprojekt, med fokus på planerings- och projekteringsfaser för stamnätsledningar.
Tjänsterna är placerade på våra kontor i Göteborg och Västerås.
Som projektledare inom sektion Projektering ingår du i en programorganisation och ansvarar för projekt i tidiga skeden kopplat till stamnätsledningar. Du företräder Svenska kraftnät som beställare och ansvarar för projektens tid, kostnad och resultat. Som projektledare ansvarar du för att styra och leda projektgruppen och projektets leverantörer genom projektets planerings- och projekteringsfaser och i vissa fall även entreprenadfas. Under planerings- och projekteringsfaserna läggs stor vikt på tillståndsfrågor, intressenthantering och tekniska utredningar. Du ansvarar även för att handla upp och leda projekterande konsulter och andra expertfunktioner. Rollens ansvarsområde inkluderar en hel del resor.
För dig med längre erfarenhet kan rollen även innefatta ansvar som huvudprojektledare där du leder flera projekt samtidigt och coachar andra projektledare inom programmet.
Inom Svenska kraftnät har vi även ett gemensamt arbetssätt där alla är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och där du som medarbetare uppmuntras att bidra till förbättring och utveckling av rutiner och processer.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös och bidrar till att driva arbetet framåt tillsammans med ditt team. Du arbetar resultatorienterat och sätter upp tydliga mål för dig själv och andra. Med ett strukturerat arbetssätt planerar och organiserar du ditt arbete väl och slutför det du påbörjar. Du är stabil i pressade situationer och behåller fokus även när förutsättningarna ändras.
Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt. Du har även:
• Minst sju års arbetslivserfarenhet som projektledare för stora projekt (budget > 100 MSEK) inom energi, infrastruktur, anläggning eller motsvarande.
• B-körkort.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Specifik branscherfarenhet av luftledningsprojekt, tillståndsprocesser eller hantering av markägarfrågor
• Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat inom eller gentemot offentlig sektor. Särskilt meriterande i en beställarfunktion
• Arbetslivserfarenhet av upphandling av större konsultuppdrag eller entreprenader samt god förhandlingsvana
• Arbetslivserfarenhet av arbete med anläggningsbranschens standardkontrakt (tex ABT, AB, FIDIC)
• Arbetslivserfarenhet av AMA
• Projektledarcertifiering, exempelvis PMI/PMP eller IPMA C
Bra att veta
• Tjänsterna är placerade i Västerås och Göteborg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor förekommer några dagar i månaden i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 2026-03-18, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna rekryteringskonsulter Tomas Löfgren, 08 764 25 85 eller Anna Setterberg 08 764 25 83. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: for-namn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9749380