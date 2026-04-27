Om tjänsten Vi söker erfarna CNC operatörer för anställning hos flera av våra kunder. Har du arbetat nyligen eller arbetar just nu med CNC styrd fräs, svarv eller flerop och söker en ny utmaning? Vill du vara en viktig spelare på ett mindre företag? Då är det DIG vi söker! Vi har flera kunder som har stort behov av att anställa erfarna CNC operatörer i Finspång. Arbetsuppgifter CNC operatör inom metallindustrin Din profil och erfarenhet Minst 3 års yrkeserfarenhet av att ha arbetat självgående som CNC operatör är ett krav samt relevant utbildning. Erfarenhet av att arbeta med fåstyckstillverkning samt att programmera egna detaljer inom CNC är ett stort önskemål. Ansökan Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se Märk ansökan med "CNC op"