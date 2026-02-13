Erfaren utvecklare - inbyggda system
2026-02-13
Hej där! Vill du bli en del av ett duktigt team konsulter i ett bolag med snart 30 års erfarenhet? Avalon Mälardalen växer och vi är redo att välkomna en kollega till genomskapen. Vi ses!
Din framtid hos oss
I snart 30 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för inbyggda system. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Vilka tekniker är du nyfiken på? Kanske kommer du ta fram ny funktionalitet för radiosystem skriven i C++? Kanske är det riktigt hårdvarunära arbetet din grej? Som utvecklare kommer du kunna arbeta med hela kedjan från design till implementation. Allt från att bygga mjukvara för mikroprocessorer och mikrocontrollers, skapa drivers för kommunikation med externa enheter eller optimera kod för realtidskritiska system.
Du blir en del av ett sammansvetsat team i Västerås med många olika intressen och kompetenser. Arbete tillsammans med våra kunder blandas med spelkvällar, friluftsgrillar, vinprovningar och härliga konferenser med hela bolaget.
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega till gänget. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi att matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. För att ta första steget i samarbetet så söker vi dig som:
• Har examen på högskolenivå inom datavetenskap, elektronik eller liknande.
• Har arbetat med mjukvara för industriella tillämpningar i ungefär 5 år.
• Har goda kunskaper i C/C++ och Linux för utveckling på applikationsnivå eller inbyggda realtidssystem.
• Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Det är meriterande med kunskaper inom testautomation, exempelvis med Python. Det är också meriterande med viss kunskap inom C# och utveckling av desktop-baserade GUI.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Tomas Rydh, Business Manager i Västerås tomas.rydh@avaloninnovaiton.com
Andreas Larsson, Team Leader i Västerås andreas.larsson@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser eller andra rekryteringstjänster.
