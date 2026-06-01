Erfaren underhållstekniker - Plasman
Vi söker just nu för kunds räkning en underhållstekniker. Är du redo för nya utmaningar där både hjärna och händer får arbeta kan detta vara jobbet för dig.
Om rollen: Fokus i denna roll ligger på stabil driftsäkerhet och god tillgänglighet inom processen och utrustningarna.
Du kommer att utföra förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll, samt representera underhållsavdelningen vid processmöten, nyanskaffningar, samt modifiering av utrustning.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Inspektioner och funktionskontroller.
Avhjälpande underhåll.
Reparera och renovera komponenter.
Bereda underhållsarbeten.
Söka och registrera alla arbeten i underhållssystemet (Maintmaster)
Fokusera på förbättringsåtgärder genom systematiskt analysarbete.
Göra korrigerande åtgärder för att minimera störningar.
Deltagande i projekt kan förekomma.
Ansvar: Tillsammans med chefer fokusera på mätpunkter och utfall.
Som underhållsrepresentant och kompetensresurs deltaga i problemlösningsmöten.
Aktivt medverka till att skapa, delta i och underhålla kontakter med kunder och leverantörer inom ansvarsområdet.
Engagerat samverka till att sprida kompetens inom och mellan UH-lagen.
Aktivt medverka i handledning och utbildning.
Arbeta proaktivt genom att skapa tydliga handlingsalternativ vid olika störningar och utmaningar. Vara flexibel och snabbt ta till sig nya rutiner och arbetssätt som förbättrar verksamheten.
Profil: Teknisk utbildning med inriktning mot automation, mek eller el.
2-3 års erfarenhet av arbete som underhållstekniker.
Du behöver vara en lagspelare som självständigt och metodiskt tar dig an utmaningar.
Då maskinparken är stor behöver du vara kreativ/idérik och flexibel.
Du behöver ha en positiv attityd och vara mån om en god service.
Arbetstid: Rullande skiftschema med dag, kväll, natt, helg samt ledigvecka (4-skift).
Plasman har levererat komponenter till fordonstillverkare sedan 1978. Vi vill ge det bästa värdet till våra kunder genom innovativa processer och tillverkning i världsklass. Vi arbetar främst med lackade plastdetaljer. Vi är runt 4800 anställda i världen. I Sverige har vi två tillverkande enheter. En i Arendal, Göteborg samt ytterligare en fabrik i Simrishamn. Vårt Europakontor ligger i Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7825269-2027256".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG
