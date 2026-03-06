Erfaren systemingenjör inom test och verifiering
Vill du arbeta som systemingenjör med fokus på test och verifiering i tekniskt avancerade R&D-projekt? Hos Combitech i Arboga, Örebro och Enköping får du leda verifieringsarbete som är avgörande för kvalitet och säkerhet i komplexa och samhällsviktiga system. Här blir du en nyckelperson som driver struktur, analys och tydlig kommunikation i nära samarbete med ett erfaret team, och får möjlighet att göra verklig skillnad varje dag.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Som systemingenjör hos oss blir du en del av en trygg och samarbetsinriktad kultur där vi stöttar varandra och arbetar mot samma mål. Du får arbeta i en miljö som värdesätter struktur, kvalitet och god kommunikation, samtidigt som du ges utrymme att växa både tekniskt och professionellt. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och en stark laganda skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för att lyckas i våra projekt, och du får bidra med ett arbete som gör verklig skillnad i varje leverans.
Vad rollen innebär
I rollen planerar och leder du verifieringsarbetet från strategi och testplan till genomförande, analys och rapportering. Du arbetar med att säkerställa spårbarhet mellan krav och verifiering och väljer rätt metod, oavsett om det handlar om test, analys eller en kombination. Du tar fram testspecifikationer, kvalitetssäkrar testmiljöer tillsammans med utveckling och test, och driver avvikelser, rotorsaksanalyser och kontinuerligt förbättringsarbete.
Du är projektets kontaktpunkt i verifieringsfrågor och ansvarar för tydlig och professionell kommunikation mot både interna och externa parter. Rollen innebär nära samverkan med systemingenjörer, utvecklare, projektledning och andra verifieringsresurser on-site, där du bidrar till att skapa struktur, förtroende och kvalitet i hela leveranskedjan.
Rollen kräver att du arbetar on-site hos kund, där distansarbete endast förekommer undantagsvis. Bor du i Eskilstuna, Kungsör eller Köping och har möjlighet att pendla till Arboga, Örebro eller Enköping, kan detta vara en perfekt roll för dig.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som är analytisk, ansvarstagande och strukturerad, och som trivs i en roll där du leder aktiviteter, koordinerar tvärfunktionellt och driver kvalitet i komplexa tekniska projekt. Du kommunicerar tydligt och professionellt och har lätt att skapa goda samarbeten i projektmiljöer där många kompetenser möts.
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom systemteknik, systemdesign, mjukvaruteknik, datavetenskap eller ett likvärdigt område. Du har 3-7 års erfarenhet av test och verifiering i komplexa systemmiljöer och är van att ta fram testplaner, testspecifikationer och verifieringsrapporter inom formella processer. Du har en god förmåga att dokumentera, analysera och strukturera teknisk information och uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande med erfarenhet från R&D-verksamhet eller arbete i säkerhetsrelaterade miljöer.
Kontaktperson: Johannes Svensson +46 734466524
