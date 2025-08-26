Erfaren ställare
2025-08-26
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren ställare för formsprutningsmaskiner till vår kund i Kristianstad. Som ställare kommer du att ha ansvar för maskininställningar och justeringar för att säkerställa en optimal produktion. Dina arbetsuppgifter kommer inkludera att byta verktyg, göra inställningar för att uppnå önskad kvalitet och produktionshastighet, samt att lösa eventuella driftstopp eller avvikelser. Du kommer att arbeta nära produktionen och samarbeta med operatörer för att säkerställa en effektiv och problemfri produktion. Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av att arbeta som ställare inom tillverkningsindustrin
• God teknisk kunskap och förståelse för maskiner och produktionsprocesser
• Erfarenhet av att lösa tekniska problem och fel på maskiner
• Noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Truckkort A+B
• B-körkort och tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Kristianstad
Arbetstider: natt 22:00 - 06:00
Omfattning: Heltid Profil
Om du trivs med att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö och har ett genuint intresse för teknik och produktion, kan detta vara rätt roll för dig. Vi letar efter dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som ställare inom tillverkningsindustrin. Du är noggrann, tekniskt kunnig och har förmågan att arbeta självständigt. Det är viktigt att du är flexibel och kan hantera olika arbetsuppgifter samtidigt. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att snabbt lösa problem som kan uppstå under arbetsdagen. Om du är en engagerad och driven person som trivs med att arbeta med tekniska processer, kan detta vara rätt roll för dig. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
