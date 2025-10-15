Erfaren snickare sökes!
Helpman Entreprenad AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Nacka Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Nacka
2025-10-15
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Nacka
, Karlstad
, Lindesberg
, Örebro
, Ludvika
eller i hela Sverige
Om jobbet: Vi söker kunniga snickare till kommande konsultuppdrag. Jobbet innefattar varierande uppgifter så vi ser gärna att du har en bred erfarenhet, på minst 3 år, som snickare.
För detta uppdrag ser vi gärna att du har kompetens inom: · Inredning · Gips · Stomme · Form
God kunskap i det svenska språket är ett krav. Körkort samt yrkesbevis är meriterande.
För att få detta jobb behöver du ha ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
Om oss: Som konsult kommer du vara anställd av oss på Helpman och bli uthyrd till våra kunder. Vi jobbar med allt från de allra största företagen på marknaden till de mindre byggfirmorna. Vi är ett av de äldsta bemanningsföretagen inom bygg med stor erfarenhet och kunskap om branschen. Som medlemmar i Byggföretagen och med kollektivavtal med Byggnads kan vi garantera trygga villkor, korrekta avtal och bra löner till våra anställda. Vi erbjuder både reseersättning och betald semester bland annat.
Ansök idag! Vi går igenom ansökningarna löpande och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att ansöka! Om vi anser att du matchar vår kravprofil kommer du få återkoppling via telefon. Har du inte gått vidare i rekryteringsprocessen får du återkoppling via mejl.
Det är viktigt att du laddar upp ett aktuellt CV med dina tidigare arbetserfarenheter där en beskrivning av arbetsuppgifterna du utfört finns inkluderat. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673) Kontakt
Ida Welander 0707402599 Jobbnummer
9558005