Erfaren snickare
AB Svedlunds Byggteknik / Snickarjobb / Ekerö
2025-08-11
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren snickare som vill bli en del av ett växande byggföretag?
Vi söker nu duktiga snickare för spännande projekt i Stockholmsområdet.
Som snickare hos oss på Svedlunds kommer dina uppgifter variera och vi söker dig som är bred i din kompetens. Du skall hålla hög kvalitet och känna stolthet i det du gör. Du ska vara självgående men även ha lätt för att arbeta i grupp.
Du ska vara driven, engagerad och kunna ta egna initiativ men inte heller vara rädd för att fråga. Framför allt ska du vara en bra arbetskamrat.
VI söker dig som :
Har några års erfarenhet från byggbranschen
Har B körkort
Talar svenska obehindrat
Har Yrkesbevis(meriterande)
Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med bra villkor och varierande projekt.
Är du intresserad eller känner någon som skulle passa?
Skicka CV eller en kort presentation till magnus@svedlundsbyggteknik.se
eller ring på 0704-67 00 02 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: magnus@svedlundsbyggteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Svedlunds Byggteknik
(org.nr 556837-7641)
Bryggavägen 105
)
178 31 EKERÖ Arbetsplats
Svedlunds Byggteknik, AB Jobbnummer
9452063