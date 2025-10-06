Erfaren säkerhetsutredare
Har du erfarenhet inom säkerhetsskydd och intresserad av att arbeta internationellt med koppling till Nato och EU? Vill du vara med och bygga upp något nytt med möjlighet att fördjupa och bredda dig inom säkerhetsskyddsområdet? Försvarsmakten är i tillväxt och din kompetens behövs. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Operationsledningen (OPL) har till uppgift att stödja Chefen OPL med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt. Underrättelse- och säkerhetsavdelningen har till uppgift att stödja med information och underrättelser i framtagandet av underlag i alla ovanstående delområden. I detta arbete hanteras ett omfattande informationsunderlag med ett mycket högt krav på struktur och metodik.
Vi söker nu en säkerhetsutredare till Internationella säkerhetsdetaljen (ISD) som är en del av OPL J2. ISD är under uppbyggnad och har i uppdrag att stötta olika delar av Försvarsmaktens Högkvarter med säkerhetsskydd utomlands.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetsutredare kommer du arbeta brett inom säkerhetskyddsområdets samtliga delar med tyngd på personalsäkerhet, där behovet är som störst. Du kan komma att ansvara för att göra grundutredningar, säkerhetsprövningsintervjuer, uppföljningar och avslutningssamtal. Många av uppföljningarna sker på respektive tjänstgöringsort. Vidare kommer du att genomföra skyddssamtal, bedöma och genomföra personutredningar samt föredra personärenden. Du kommer också hålla utbildningar för medföljande, genomföra säkerhetskyddskontroller på tjänstgöringsorter där behov finns samt stödja med säkerhetsskyddsplanering.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av självständigt utredningarbete inom säkerhetsskyddsområdet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
• Goda kunskaper i MS Office
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att du både ska trivas och passa i denna roll ser vi att du är en lugn och stabil person med hög integritet. Du tar stort eget ansvar, är lösningsorienterad och driver självständigt ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Din förmåga att samarbeta och skapa relationer är mycket god och du har ett naturligt intresse för att bidra och stödja andra. Vidare är du analytisk, har ett brett perspektiv med förmåga att väga samman information och göra korrekta avvägningar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
• Relevant utbildning inom säkerhetsskyddsområdet
• Aktuell och relevant erfarenhet från myndighet, gärna Försvarsmakten
• Akademisk utbildning inom ex. Statsvetenskap, Beteendevetenskap eller annan inriktning som Försvarsmakten bedömer som motsvarande
• Relevant utlandserfarenhet
• Erfarenhet att hantera Försvarsmaktens system, som t ex ISUS
• Utbildning och erfarenhet av att hantera signalskyddsmateriel
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Träning som arbetsuppgift - tre timmar träning i veckan på arbetstid och du får träningskläder av arbetsgivaren. Samt ersättning för träningsskor och vissa startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Regelbundna resor ingår i tjänsten.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.Kontakt
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jens Westlund. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
