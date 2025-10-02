Erfaren RF-ingenjör
Syntronic AB / Elektronikjobb / Gävle Visa alla elektronikjobb i Gävle
2025-10-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic AB i Gävle
, Sandviken
, Stockholm
, Kumla
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du skapa ny teknik istället för att bara vänta på den? Hos Syntronic ligger vi i produktutvecklingens frontlinje.
Vi på Syntronic vill inkludera en erfaren RF-ingenjör i vårt team bestående av internationella och nationella experter. Tillsammans kommer vi att fortsätta att leva upp till vårt mångåriga rykte som företaget som ligger steget före i den tekniska utvecklingen.
Som erfaren RF-ingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
Förstudie, design, verifiering, prototypframtagning
RF-systemering, ansvar och förståelse för hela UL/DL-kedjan
Simuleringar och UL/DL-länkbudget
Konstruktionsverifieringar på system- och komponentnivå
Konstruktion av Rx/Tx-kedjor, effektförstärkare, kretskort, etc
Produktifiera design och produktionsupport.
Som erfaren RF-ingenjör på Syntronic har du varierande uppdrag mestadels inom telekom. Ditt arbete har en internationell miljö och du får tillsammans med dina kollegor utvecklas inom RF-teknik. Dina uppdrag kommer mestadels att utföras in-house på Syntronic men kan också vara ute hos kunden.
Vi söker en erfaren RF-ingenjör som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen eller annan relevant utbildning inom exempelvis Radio, Elektro, Teknisk fysik, eller motsvarande
Har flerårig erfarenhet av elektronikkonstruktion, gärna mot RF
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i både tal och skrift.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
På vårt kontor i Gävle har vi labb på över 1500kvm med den senaste avancerade utrustningen för att kunna arbeta med digital och analog utveckling.Publiceringsdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som erfaren RF-ingenjör hos oss är driven, flexibel och självgående med en stark teamkänsla. Det är viktigt att du är kreativ och arbetar med ett engagemang och driv för dina arbetsuppgifter. Du har en god social kompetens men kan även vid behov arbeta självständigt och vet när det är dags att fokusera. Vi ser också gärna att du är logisk, metodisk och strukturerad samt kan hantera flera uppgifter parallellt.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic! Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1 november. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com Arbetsplats
Syntronic Kontakt
Linda Pettersson lipexb@syntronic.com Jobbnummer
9536887