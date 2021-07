Erfaren redovisningskonsult och gruppchef till BDO i Ängelholm - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Redovisningsekonomjobb i Ängelholm

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Redovisningsekonomjobb / Ängelholm2021-07-05Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Vill du jobba i en roll där du kombinerar kundarbete med ansvar för dina medarbetare och deras utveckling? Vill du jobba på ett företag med familjär kultur och engagerade medarbetare? Nu söker vi dig som är eller är på god väg att bli auktoriserad redovisningskonsult, gärna med erfarenhet av personalansvar eller med en önskan om att anta utmaningen.2021-07-05BDO är en av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyråer med ca 700 medarbetare fördelade på 18 orter runt om i landet. På våra kontor i Ängelholm och Klippan är vi 14 medarbetare och vår kundstock består av små och medelstora ägarledda företag i olika branscher. Hit söker vi nu dig som vill arbeta i en kombinerad roll med både kundarbete och internt engagemang.Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära våra kunder med varierande arbetsuppgifter såsom kvalificerade bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Men framförallt ska du vara kundens självklara affärspartner när det gäller ekonomisk rådgivning!Vi arbetar i flera olika system, i vår egen portal och med moderna applikationer för att ge kunden den bästa administrativa lösningen. BDO är alltid måna om att leverera den bästa kundupplevelsen.Som redovisningskonsult hos oss har du möjlighet att själv vara med och påverka ditt arbete och hitta nya karriärvägar inom BDO.I din roll som gruppchef är du ansvarig för en grupp om 14 medarbetare inom huvudsakligen redovisning och med varierande kunskapsnivå och erfarenhet. Rollen innebär ansvar inom gruppen när det kommer till försäljning, kvalitetssystem, medarbetarutveckling, arbetsplanering, ekonomi och utvecklingsärenden.Vi söker dig somHar minst 3 års erfarenhet av yrkesrollen som redovisningskonsult.Är auktoriserad redovisningskonsult eller på väg att bli auktoriserad.Har en examen från en KY-utbildning eller en ekonomexamen med inriktning mot redovisning och revision.Har erfarenhet av personalansvar eller viljan att utvecklas inom detta område.Har goda kunskaper i svenska och viss vana att kommunicera på engelska då BDO ingår i en global organisation.Tycker det är spännande med digitala lösningar och vill vara med på BDOs digitala förändringsresa.Utöver ovan formella krav ser vi att du som person är duktig på att bygga relationer då rollen innebär daglig kontakt med både kunder och kollegor. Med kunden i fokus har du ett naturligt affärsdriv och ett analytiskt sinne. Framförallt har du ett stort driv i ditt arbete och vill tillsammans med oss leva upp till våra värdeord mod, vilja, fokus och engagemang.Vi erbjuder digHos oss ges du möjlighet att utveckla din kompetens och du får från första början stort ansvar samt möjlighet att påverka ditt arbete. Vår kultur är familjär och arbetsklimatet är öppet och rakt, vilket ger en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. I och med den digitala förändringsprocess som branschen går igenom får du även möjligheten att utveckla din IT-kompetens och utmanas i hur man kan hitta den mest effektiva lösningen för kunden.BDO satsar på kompetensutveckling för medarbetaren i form av utbildningar och skapar förutsättningar för långsiktiga karriärvägar. Vårt breda tjänsteutbud innebär också att vi kan hjälpa kunderna på många plan. Därmed växer både du, ditt team och vi som bolag.Här kan du läsa mer om BDO som företag: https://www.bdo.se/sv-se/karriar/for-dig-i-arbetslivet I denna rekryteringsprocess samarbetar BDO med Jurek varpå du vid frågor om tjänsten är välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Garding Lindstrand via frida.garding.lindstrand@jurek.se . Vi tar gärna emot ansökningar under sommaren, men eventuella intervjuer kommer bokas in fr.o.m. v 33 pga. semestertider.Varmt välkommen med din ansökan!Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail pga. GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-20Jurek Rekrytering & Bemanning AB5848284