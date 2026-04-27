Erfaren redovisningskonsult
2026-04-27
Vi söker en erfaren och engagerad redovisningskonsult med bakgrund från byråvärlden och gedigen erfarenhet av löneadministration samt upprättande av årsredovisningar och bokslut.
Rollen riktar sig till dig som trivs i kundnära arbete, tar ansvar för helheten i dina kundportföljer och har förmågan att arbeta självständigt såväl som i team. Som konsult kommer du att hantera en varierad mix av uppdrag - från löpande bokföring, månadsavstämningar och lönehantering till årsredovisningar, skattedeklarationer och rådgivning inom redovisning.
Du ansvarar för att kvalitetssäkra leveranser, säkerställa att deadlines hålls och agera proaktivt gentemot kunder genom att identifiera förbättringsmöjligheter i processer och rapportering. Rollen innebär också kontakt med revisorer och myndigheter samt att säkerställa korrekt hantering av deklarationer och efterlevnad av gällande bokförings- och skattelagstiftning.
I rollen blir du blir ett viktigt bollplank för små och medelstora företag som söker trygghet och tydlighet i sin ekonomiska administration. Du förväntas också bidra till utveckling av arbetsmetoder, digitala arbetssätt och implementering av effektiva systemlösningar i kunduppdragen. Med erfarenhet av moderna redovisnings- och lönesystem, samt god digital vana, arbetar du aktivt med att effektivisera och automatisera processer.
Handledning av juniora kollegor kan ingå i rollen, liksom att bidra till kompetensutveckling och en positiv, samarbetsinriktad teamkultur. Du har en god pedagogiskt förmåga och kan kommunicera komplex ekonomisk information på ett tydligt och begripligt sätt, både muntligt och skriftligt.
Arbetet kan innebära en kombination av kundbesök, kontorsarbete och vid behov möjlighet till distansarbete, beroende på uppdragets natur.
Erfarenhet och kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet från redovisningsbyrå eller motsvarande roll.
Erfarenhet av löneadministration och lönesystem, inklusive månads- och årsavslut samt rapportering till myndigheter.
Erfarenhet av upprättande av årsredovisningar och bokslut enligt ÅRL och god redovisningssed.
God kännedom om skattefrågor som rör bolags- och inkomstdeklarationer.
Vana vid digitala redovisnings- och lönesystem, exempelvis Bjorn Lunden och Fortnox.
God kommunikativ förmåga och vana att presentera ekonomisk information för kunder.
Förmåga att prioritera och arbeta strukturerat mot deadlines med flera kunduppdrag parallelt.

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann - du levererar med hög kvalitet.
Serviceinriktad och relationsskapande - du bygger långsiktigt förtroende hos kunder.
Lösningsorienterad - du identifierar förbättringspotential och föreslår praktiska åtgärder.
Initiativtagande och ansvarstagande - du driver uppdrag framåt.
Pedagogisk - du kan handleda och utveckla juniora kollegor.
Flexibel och anpassningsbar - du trivs i en miljö med varierande uppdrag.
Vad företaget erbjuder dig som anställd
En central roll med stora möjligheter att påverka din vardag och kundernas affärer.
Utmanande och varierande arbetsuppgifter inom både redovisning, lön och årsredovisning.
Kompetensutveckling med möjlighet att succesivt bredda och utveckla din kompetens inom flera områden över tid.
En stödjande och professionell teammiljö med möjlighet att handleda och växa i din roll.
Praktisk information och ansökan
Plats: Örebro
Anställningsform: heltid
Start: enligt överenskommelse
På Slipp Redovisning brinner vi för att hjälpa små och medelstora företag att lyckas. Vi har lång erfarenhet av ekonomiarbete inom ett flertal olika branscher. Vi vet att varje bransch har sina unika förutsättningar och anpassar våra lösningar efter våra kunders behov.
Vi är ett personligt engagerat företag som alltid strävar efter att ge våra kunder bästa möjliga service. Vårt digitala arbetssätt gör att våra kunder kan driva sina företag var som helst i landet.
Hos oss får våra kunder effektiv och kompetent hjälp med allt från bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration till affärsrådgivning och affärsutveckling.
Vi ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen är hög, redan från början. Det gör att våra kunder kan känna sig trygga i att deras företags ekonomi är i goda händer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kumla Redovisningskonsult AB
(org.nr 556738-2204)
Örebro (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Slipp Redovisning Kontakt
Carina Olsson carina.olsson@slipp.se 0705843459
9878678