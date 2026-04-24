Erfaren Redovisningskonsult
2026-04-24
RevisorCompaniet är ett tjänsteföretag som med erfarenhet och kompetens hjälper våra kunder med rådgivning, redovisning och revision.
Företaget bildades 2002 och finns idag i Skellefteå, Malå, Stockholm, Sorsele, Lycksele, Bureå, Hemavan och Storuman. Vi är tillsammans 37 anställda på dessa orter, flera av oss med lång erfarenhet inom branschen.
Vi vill hjälpa företagsamma människor att förverkliga sina drömmar! Vi erbjuder därför tjänster av hög kvalitet nära kunden såsom rådgivning, redovisning och revision. Våra kunder är verksamma inom de flesta branscher och består huvudsakligen av ägarledda företag. Vi arbetar med moderna och effektiva hjälpmedel för att kunna göra högkvalitativa jobb till konkurrenskraftigt pris.
RevisorCompaniet är medlem i ecovis som är ett internationellt nätverk och flera av våra medarbetare är auktoriserade via FAR.
Redovisningskonsult till vårt Skellefteåkontor
Nu söker vi dig som vill arbeta som redovisningskonsult för några av våra spännande kundföretag vid vårt kontor i Skellefteå.
I rollen som redovisningskonsult är dina främsta arbetsuppgifter kommer att sköta löpande bokföring med tillhörande rapportering och skattedeklarationer. Arbete med årsbokslut och upprättande av årsredovisning under eget kundansvar.
Utöver dessa uppgifter kommer du att arbeta med konsultationer inom redovisning och skattefrågor. Vi arbetar till stor med ett digitalt arbetssätt.
Beroende på din bakgrund och dina erfarenheter kommer det även finnas möjlighet till andra arbetsuppgifter enligt dina önskemål, såsom inriktning mot internationella företag eller lönehantering.
Våra kunder är verksamma inom olika branscher och består främst av mindre och medelstora företag vilket gör arbetet omväxlande.
Vi söker dig som
Har jobbar något år och har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du kan också vara erfaren och kanske snart vill bli eller redan är auktoriserad?
Vidare söker vi dig som trivs med självständigt arbete och eget ansvar. Du är flexibel och noggrann samt har en god samarbetsförmåga.
Du kommer att ha mycket kontakter med kunder och kollegor, vilket ställer krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Då rollen innebär många externa kontakter är det av stor vikt att du är utåtriktad samt har ett lösningsorienterat och affärsmässigt förhållningssätt.
Du har goda kunskaper i engelska då arbetet innefattar att arbeta med internationella kunder. Kvalifikationer
• Vi ser helst att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Vi söker dig som kan och vågar ta eget ansvar
• Vi ser helst att du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder
• 37,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt under året
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till årlig bonus
• Löpande utbildning och aktiviteter för personalen
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att periodvis arbeta vid våra andra kontor
Anställningsvillkor
• Tillträde enligt överenskommelse
• Heltid i första hand
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningÖvrig information
Om du har frågor gällande tjänsten, kontakta oss på jobb@revisorcompaniet.se
.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan idag till jobb@revisorcompaniet.se
Märk den med "Redovisningskonsult Skellefteå" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@revisorcompaniet.se Arbetsgivarens referens
