Erfaren receptionist
2025-12-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Lindesberg
, Arboga
, Köping
Ett av Nordens ledande serviceföretag inom facility management söker nu en engagerad och positiv receptionist hos en av sina större industrikunder. Företaget har en rik historia och lång erfarenhet av att skapa arbetsmiljöer där människor trivs, verksamheter utvecklas och hållbarhet står i fokus - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Medarbetarna är kärnan i verksamheten och avgörande för att sina kunder ska känna sig trygga, sedda och få den service som får deras arbetsplatser att blomstra.
Vill du bidra till en välkomnande och professionell miljö och leverera service i toppklass? Då är det här en möjlighet du inte vill missa!
Om rollen
I rollen som receptionist blir du både företagets och kundens ansikte utåt och får därmed en viktig uppgift att skapa ett välkomnande och professionellt mottagande. Du bidrar till att tjänsteleveransen fungerar smidigt samt för att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsplats. Genom ett trevligt värdskap, tar receptionen emot och hjälper kund, besökare och anställda, så att alla receptionens besökare känner sig sedda och varmt välkomna.
Arbetsuppgifterna
Som receptionist har du en rad varierande arbetsuppgifterna som innefattar bland annat:
Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda kundens medarbetare och besökare.
Besvara telefonsamtal och mail.
Bemanna telefonväxel där du svarar och kopplar samtal till rätt mottagare
Upprätthålla ordning och reda i reception och hela entréytan och därigenom förstärka kundens varumärke.
Hantera ankomst- och avreseassistans som t ex taxibeställningar.
Hantera övriga administrativa arbetsuppgifter, som post och paket.
Lägga upp kundens nya medarbetare och underentreprenörer i inpassering system och tillverka passerkort.
Sköta konferensrummen inklusive hantering och beställning av kaffe och lunch.
Löpande dagligt underhåll av lokalerna, så att det är funktionellt samt ser rent och snyggt ut på allmänna ytor som vid pentry, mötesrum, korridorer och gemensamma ytor i stort.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar företagets vilja att leverera service i världsklass samt att vårda och utveckla relationen med kunden. Därtill har du känsla för kvalitet samt är en problemlösare. Vidare krävs att du effektivt planera din tid då du kommer att arbeta med flera uppdrag parallellt och måste prioritera.
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande:
Gymnasieexamen som lägsta utbildningsnivå.
Minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet.
God datorvana.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
God kommunikationsförmåga.
Det är meriterande om du har C-körkort
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
