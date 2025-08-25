Erfaren Plattsättare sökes!
Göta Golv & Kakel AB / Murarjobb / Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Göta Golv & Kakel AB i Göteborg
Om jobbet
Vi söker en erfaren Plattsättare till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som Plattsättare hos oss kommer du att arbeta med installation av olika typer av kakel och klinkers plattor, med särskilt fokus på service och privat bostäder. Du kommer att vara en viktig del i våra projekt, både i nyproduktion och renovering.Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som full utbildad Plattsättare
Giltigt BKR-bevis
Noggrannhet och känsla för detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort är krav
Vi erbjuder:
En trygg anställning
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Ett positivt arbetsklimat i ett engagerat team
Möjlighet till vidareutbildning
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och referenser till: info@gotagolvkakel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@gotagolvkakel.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göta Golv & Kakel AB
(org.nr 559379-8548) Kontakt
Arbetsledare
Alexander Hällström info@gotagolvkakel.com Jobbnummer
9475213