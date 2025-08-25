Erfaren Plattsättare sökes!

Göta Golv & Kakel AB / Murarjobb / Göteborg
2025-08-25


Visa alla murarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Göta Golv & Kakel AB i Göteborg

Om jobbet
Vi söker en erfaren Plattsättare till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-25

Dina arbetsuppgifter
Som Plattsättare hos oss kommer du att arbeta med installation av olika typer av kakel och klinkers plattor, med särskilt fokus på service och privat bostäder. Du kommer att vara en viktig del i våra projekt, både i nyproduktion och renovering.

Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som full utbildad Plattsättare
Giltigt BKR-bevis
Noggrannhet och känsla för detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort är krav

Vi erbjuder:
En trygg anställning
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Ett positivt arbetsklimat i ett engagerat team
Möjlighet till vidareutbildning

Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och referenser till: info@gotagolvkakel.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@gotagolvkakel.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göta Golv & Kakel AB (org.nr 559379-8548)

Kontakt
Arbetsledare
Alexander Hällström
info@gotagolvkakel.com

Jobbnummer
9475213

Prenumerera på jobb från Göta Golv & Kakel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göta Golv & Kakel AB: