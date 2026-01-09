Erfaren personbilsmekaniker
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Gävle Visa alla maskinreparatörsjobb i Gävle
2026-01-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Bemanning & Rekrytering AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Tierp
eller i hela Sverige
Persobnilsmekaniker till auktoriserad verkstad i Gävle
Vill du vara en del av ett väletablerat och framgångsrikt företag. Sök tjänsten som bilmekaniker/fordonstekniker redan idag.
Vi söker en tekniskt intresserad person med mekanikerutbildning som vill arbeta med personbilar/lätta lastbilar. Ditt arbete är varierande och du får bredda din kunskap genom att jobba med flera välkända bilmärken. Arbetet innefattas av allt från proaktivt underhållsarbete, felsökning/diagnostik samt reparations- och servicearbeten. Tillbehörsmontering av nya bilar kommer också att förekomma. Som mekaniker kommer du att arbeta "in-house" på ett bolag där du kommer att bli expert på flottan som företaget har. Uppdraget är långsiktigt där vi söker dig som är ute efter en trygg, välfungerande och utvecklande arbetsplats.
Vår kund är ett väletablerat och framgångsrikt företag. De är stolta representanter av flera olika bilmärken.
Skallkrav:
• Utbildad fordonsmekaniker på gymnasienivå eller genom yrkeshögskola
• Svenska i tal och skrift
• Körkort B
• Tidigare erfarenhet som bilmekaniker/fordonstekniker
Då ditt arbete är varierande ser vi att du är flexibel och lösningsorienterad, där du själv är en initiativtagare och drivande kraft. Som mekaniker arbetar du både enkilt och i grupp. Du ska vara en god kamrat och lagspelare. Du ska vara plikttrogen och ha en stor portion av ansvarskänsla. Att passa tider är en självklarhet för dig.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning
Arbetstider: Mån-fre 7-16
Placeringsort: Gävle
Lämna in din ansökan nu eller tipsa en vän. Urval sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Nordic Bemanning & Rekrytering är verksamma inom de flesta branscher, vi har över 14 års erfarenhet av personallösningar och vi är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation.
Vi är ett personligt företag med kontor i Gävle och Sundsvall, vi förmedlar personal på ett flertal orter i Sverige med noggrannhet och träffsäkerhet.
Då vi är medlemmar och auktoriserade i branschorganisation kompetensföretagen kan du som konsult känna dig trygg hos oss då du omfattas av alla kollektivavtals avtalsenliga villkor gällande lön, semester, sjukfrånvaro etc.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer till en början vara anställd av Nordic Bemanning & Rekrytering och arbeta som konsult hos vår kund med mål att bli anställd direkt hos kund efter provanställningen. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_r3000117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Arbetsplats
Nordic Bemanning och Rekrytering AB Jobbnummer
9675622