Erfaren Norsk - 1st Line Support tekniker
Gofrst AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-12-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gofrst AB i Malmö
Om rollen:
Vi söker 1st line-support team medlemmar med 2.4 års erfarenhet av 1st line support och kan flytande Norska, har man ett skandinaviskt språk till är det meriterande. Supporten är öppen dagtid, måndag-fredag.
OBS: Det är viktigt med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i minst 3 år samt att behärska Norskan flytandePubliceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Ge IT-support via telefon, e-post, chatt och ärendeportal.
Hantera incidenter och serviceförfrågningar gällande hårdvara, mjukvara, Microsoft 365, utskrifter och nätverksåtkomst.
Utföra användaradministration (kontoskapande, lösenordsåterställning, grupphantering, upplåsning) i Active Directory och Microsoft 365.
Registrera och hantera ärenden enligt SLA i ärendehanteringssystem (t.ex. ServiceNow).
Lösa problem vid första kontakt eller eskalera till 2nd/3rd line vid behov.
Följa etablerade rutiner och kunskapsdatabaser samt bidra med förbättringsförslag.
Bibehålla hög kundnöjdhet genom professionell kommunikation och tydliga statusuppdateringar.
Kravprofil - Service Desk support 1st line:
3-5 års erfarenhet av IT-support i en servicedeskmiljö.
Mycket goda kunskaper i Norska samt Engelska, ytterligare skandinaviska språk är meriterande.
Erfarenhet av ITIL-baserat arbete och ärendehanteringssystem.
God praktisk erfarenhet av Active Directory och Microsoft 365.
Kunskap om fjärrstyrningsverktyg för felsökning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: career@gofrst.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SD specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gofrst AB
(org.nr 559456-7686), https://www.gofrst.com
Lilla Nygatan 3 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9626035