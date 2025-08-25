Erfaren kock sökes
2025-08-25
Restaurang Vin & Vänner, beläget vid Östanå Slott ca två mil norr om Åkersberga söker en kock där kravbilden är minst fem års dokumenterad erfarenhet av tillagning av a la Carte meny. Egen bil är ett måste då kommunala färdmedel inte täcker upp för arbetstiden. Sökande ska behärska det svenska språket fullt ut. Dessa punkter måste uppges i ansökan. Sökandens hemort ses med stor fördel vara Österåkers kommun, Vallentuna, Täby, Vaxholm eller Norrtälje. Snabbt tillträde är önskvärt.
Du får stor inverkan och frihet i att skapa menyn i dialog med oss i teamet. Vi ser med fördel det sydeuropeiska köket i kombination med det svenska, mer klassiska.
Anställningen är i första hand säsong med avslut den 2/11. Restaurangens öppettider är Fredagar 17:00-23:00. Lördagar 11:00-23:00 Söndagar 11:00-15:00, där köket stänger ca en timme tidigare. Preparering och förberedelser enligt överenskommelse. Vi är anslutna till FORA så den säsongsanställda är fullförsäkrad. Möjlighet till förlängning finns om vi tar beslut att tänja ut säsongen. Vi ser gärna dig som är lite äldre eller pensionär och vill jobba i vårt team.
Svar med fullständigt CV skickas till roger@vinovanner
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: roger@vinovanner.se
https://www.vinovanner.se/
Vin & Vänner Östanå AB, Restaurang
VD Vin & Vänner
roger@vinovanner.se 0707102850
