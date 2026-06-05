Erfaren ingenjör inom optronik
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-06-05
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som ingenjör inom optronik hos oss blir du en viktig del av team som utvecklar och levererar avancerade optroniska system från missiler och sikten till civila applikationer. Vår tekniska kompetens omfattar hela kedjan allt från systemdesign, sensorer, algoritmutveckling och programvaruutveckling för optroniska system.
Många av våra projekt ställer höga krav på realtidsprestanda, vilket gör arbetet både utmanande och utvecklande. Rollen ger stor flexibilitet och variation vilket innebär att du kan arbeta inom flera produktområden och ta dig an uppgifter som matchar dina intressen och styrkor.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis innefatta:
Att utveckla nya optroniska målsökare
Att driva pilotstudier för att utforska ny teknik och nya affärsmöjligheter
Att implementera, optimera och testa bildbehandlingsalgoritmer
Att delta under hela utvecklingskedjan från kundkontakt till verifiering av färdiga system
Vår styrka är vår flexibilitet där vi kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter såväl som utvecklingsmöjligheter inom ett flertal områden. Arbetet kommer därför till stor del anpassas efter din kompetens, erfarenhet och intresse. Vi på Dynamics jobbar inom många teknikområden och därför finns det goda möjligheter att på sikt ta sig an nya utmaningar inom vår egen organisation eller Saab, både vad gäller att fördjupa sig tekniskt eller att ta sig an en mer ledande roll.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom bildbehandling, optiska sensorer eller IR-teknologi, och som trivs i nära samarbete med kollegor. Du är nyfiken, lösningsorienterad och bekväm med varierande arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom teknisk fysik, datateknik eller motsvarande, gärna med inriktning mot bildbehandling eller optiska sensorer
Goda kunskaper i C/C++ och programvaruutveckling i Linux-miljö, och/eller goda kunskaper om optroniska sensorer och optik och erfarenhet av MATLAB/Python
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Ingenjör inom optronik och bildbehandling Kontakt
Contact
Saab AB sanna.odenhed@saabgroup.com Jobbnummer
9949101