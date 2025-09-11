Erfaren fysioterapeut Active Kungälv - Halvtid
Active Kungälv AB / Sjukgymnastjobb / Kungälv Visa alla sjukgymnastjobb i Kungälv
2025-09-11
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Active Kungälv AB i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Söker du en ny utmaning som Fysioterapeut? Active Kungälv växer!
Är du en engagerad och kompetent fysioterapeut som brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa? Vill du vara en del av ett team med gedigen erfarenhet inom träning, förebyggande hälsovård och rehabilitering? Då kan du vara den vi söker!
Active har en lång och framgångsrik historia inom att främja hälsa och välmående. Vi tror på att hälsa skapas inifrån och att varje individ har ett eget ansvar för sin hälsa. Därför arbetar vi målmedvetet och fokuserat tillsammans med våra patienter för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi erbjuder en arbetsplats med hög kompetens, stort engagemang och en strävan efter högsta kvalitet i allt vi gör.
Active Kungälv söker nu en legitimerad fysioterapeut för en tjänst på 50%.
Active finns idag etablerat i Landvetter, Göteborg, Kinna och Kungälv. Vill du vara med och utvecklas och växa tillsammans med oss på en av våra anläggningar? Kanske har du ett extra intresse för primärvård, kvinnohälsa eller psykisk ohälsa? Om du har erfarenhet eller ett särskilt intresse inom dessa områden, ser vi det som ett stort plus! Vi erbjuder kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, empatisk och framåtsträvande. Du har en förmåga att organisera ditt arbete effektivt och trivs med ett pedagogiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Ett helhetstänk med patientens behov i centrum är avgörande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av självständigt mottagningsarbete och digitalt arbete, men det är inget krav. Vi värdesätter din potential och din vilja att lära.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvårdsrehabilitering. Detta inkluderar undersökning, rådgivning, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel för patienter i alla åldrar. Ditt digitala arbete kommer att ske via Joint Academys plattform.
Vi har tillgång till bassängträning och erbjuder populära grupper som artrosskola, balansskola och smärtskola.
Vi lägger stor vikt vid att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare. Vi vill att du ska trivas och växa hos oss.
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar kandidater löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om du känner att detta är rätt steg för dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: linda@active.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Active Kungälv AB
(org.nr 556679-6545), http://www.active.nu
Gymnasiegatan 2 (visa karta
)
442 34 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Active Kungälv Kontakt
Enhetschef
Linda Kusmark linda@active.nu 0701704995 Jobbnummer
9504311