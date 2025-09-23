Erfaren Elevassistent till Ångsta
2025-09-23
Välkommen till Ångsta skola
Ångsta skola är en F-6 skola på glesbygden med 73 elever. Där arbetar vi i åldersblandade klasser och vi har möjligheter till att använda vår vackra skolgård som en del i undervisningen. Vi har även nära till Locknesjön där vi har aktiviteter med jämna mellanrum. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Ångstaskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever det bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som elevassistent på mellanstadiet hos oss kommer du att arbete som stöd för elever vid undervisning. Du kommer att agera som stöd även i det sociala samspelet om behovet finns och är den personen som finns där för elever i inlärningssituationer och ger dem omsorg. Du arbetar för att elever ska kunna nå sina mål och för att skapa positiv miljö för dem i deras lärande. Därför i ditt arbete ska du kunna anpassa stödet enligt elevernas behov och förutsättningar. Som elevassistent arbetar du med enskilda elever eller med en grupp beroende på behovet.
Vi söker nu en erfaren elevassistent för en tidsbegränsad anställning under innevarande läsår, med slutdatum i juni 2026.
Vanliga arbetsuppgifter
• Elevstöd i klassrummet och enskilt men också i olika aktiviteter på raster.
• Du ska stödja eleven/elever i att planera, prioritera och slutföra skolarbetet.
• Samarbeta med pedagoger och övrig personal.
Din kompetens
Krav
• Utbildad elevassistent eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Erfarenhet från arbete som elevassistent.
Meriterande
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Det är meriterande om du har längre erfarenhet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och kan skapa en relation.
• Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
• Du har körkort.
Vi söker dig!
Du som strävar efter att utveckla varje elevs förmågor kunskapsmässigt och socialt. Som person är du flexibel, trygg och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du utmanar och inspirerar eleverna och arbetar för ett aktivt elevinflytande. Du har också en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att ha en tydlig, öppen dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tillträde omgående
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun
Bitr. rektor
Janna Green janna.green@ostersund.se 076-1061786 Jobbnummer
9521448