Erfaren ekonomiassistent (kund- och leverantörsreskontra) till söderort
2026-03-16
Vill du arbeta brett i en bred roll i en stabil och växande koncern? Här kommer du att ansvara för reskontra, betalningar och likviditet - och får arbeta nära både ekonomi och övrig verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vi söker nu en senior ekonomiassistent till en producerande verksamhet belägen på södra sidan av Stockholm. I denna roll ansvarar du för en korrekt, effektiv och trygg hantering av kund- och leverantörsreskontra för tre bolag. Du blir en viktig del av ett engagerat ekonomiteam och arbetar nära inköp, försäljning och andra delar av verksamheten. Här får du en bred roll där du bidrar till stabila betalningsflöden, hög kvalitet i redovisningen och utveckling av arbetssätt och rutiner.
Ansvarsområden
Kundreskontra
• Hantering av kundfakturering, avstämning och betalningsmatchning
• Påminnelser, kravhantering och kundkontakt vid fakturafrågor
Leverantörsreskontra
• Ansvar för leverantörsfakturor i samtliga bolag
• Arbete i och administration av Medius Go
• Säkerställa korrekt kontering, matchning och attestering
• Kontakt med leverantörer och interna beställare
Betalningar och likviditet
• In- och utbetalningar, betalningsfiler och bankavstämningar
• Korrekt hantering av likvidtransaktioner samt stöd i likviditetsplanering
Avstämningar och bokslut
• Avstämningar inför månads- och årsbokslut
• Periodiseringar och kontroll av balanskonton
Process- och systemutveckling
• Förbättra rutiner, stärka intern kontroll och bidra till digitalisering
• Samarbete med inköp, ekonomi och försäljning för effektiva flöden
Lämplig bakgrund
Vi söker en trygg och kompetent person med gedigen erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra. Du har arbetat brett inom ekonomiflöden och trivs i en roll där du får ta ansvar för flera delar av processen. Du är van vid digitala system och har gärna erfarenhet av Medius Go eller liknande lösningar. Du känner dig hemma i grundläggande redovisning, avstämningar och bokslutsrelaterade rutiner.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad person som värdesätter ordning och kvalitet. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina områden och driver ditt arbete framåt med gott engagemang. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetsorienterad, och trivs med att ha nära kontakt med både interna och externa parter. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, tar initiativ och bidrar gärna till att förbättra och utveckla processer och arbetssätt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-04-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_525140848-scaled.jpg Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1940".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/
9800376