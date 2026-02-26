Erfaren CNC - operatör
IndustriQompetens Mälardalen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås
2026-02-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IndustriQompetens Mälardalen AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Erfaren CNC-operatör sökesPubliceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker dig som är en trygg och erfaren CNC-operatör och som vill ta nästa steg i din yrkesutveckling. Hos våra kundföretag får du arbeta i moderna produktionsmiljöer med hög kvalitet, god struktur och varierande arbetsuppgifter. Du blir en viktig del i produktionen och ges goda möjligheter att utvecklas i din roll.Dina arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör kan du komma att arbeta med:
Ställ, programmering och övervakning av CNC-styrda maskiner
Kontrollmätning och kvalitetskontroll av producerade detaljer
Löpande justeringar och optimering av maskininställningar
Förebyggande underhåll och dagligt maskinunderhåll
Arbete enligt ritning och gällande kvalitetskrav
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom CNC, verkstadsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har flera års erfarenhet av CNC-körning, gärna med både ställ och programmering
Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann
Har god kommunikativ förmåga och är en lagspelare
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har vana av att läsa ritningar och arbeta med mätverktyg
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Har god datorvana
Vi erbjuder
Trygga villkor enligt kollektivavtal
Möjlighet till både kortare och längre uppdrag eller tillsvidareanställning
Varierande uppdrag hos välkända kundföretag
En arbetsmiljö där du får utvecklas och känna stolthet över ditt hantverk
Om industriQompetens
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund, erfarenhet och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver! Sök på www.iqjobb.seUrval
sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till IndustriQompetens - Vi bygger din framtid tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industriqompetens Mälardalen AB
(org.nr 556587-7759) Arbetsplats
IndustriQompetens Mälardalen AB Kontakt
Magnus Nyzell magnus@industriqompetens.se Jobbnummer
9765189