Erfaren analys- och skrivstark utredare
Statens Skolinspektion / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-22
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller fem grenar: planerad tillsyn, planerad kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill arbeta med oss. Är du den vi söker?
Vi söker nu en erfaren utredare till Enheten för analys och rapport. Enheten har uppdraget att analysera och sammanställa iakttagelser från inspektion i rapporter, och ingår i Analys- och statistikavdelningen på Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm. Syftet med rapporterna är att nå ut bredare med våra iakttagelser än till de inspekterade verksamheterna.
Enheten ansvarar också för att svara på regeringsuppdrag. Övrigt förekommande arbetsuppgifter är att bidra till myndighetens samlade uppdrag såsom myndighetens årsrapport, svara på remisser, verksamhetsutveckling mm. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär att genomföra kvalificerat utredningsarbete, mer specifikt att analysera underlag efter inspektion och att sammanställa och presentera iakttagelserna i intresseväckande rapporter och andra underlag. Rapporterna kommuniceras även muntligt. Du kommer även att medverka i enhetens övriga arbetsuppgifter. I arbetet ingår både att leda uppdrag och att medverka i uppdrag som leds av andra.
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat arbete med möjligheter att utvecklas som utredare tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor
Vi söker dig som har
• högskoleexamen i pedagogik, samhällsvetenskapligt ämne, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av att skriva kvalificerade analyserande underlag och rapporter
• aktuell arbetslivserfarenhet av kvalitativa utredningsmetoder
• arbetslivserfarenhet av att leda uppdrag/projekt
• mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska
Det är meriterande med
• god kunskap om det svenska skolsystemet genom arbetslivserfarenhet
• arbetslivserfarenhet från politiskt styrd organisation
För att trivas i rollen är det viktigt att du är aktiv och snabbt kan sätta dig in i nya områden, att du har god analytisk förmåga och tar ansvar för ett gott resultat. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är öppen för att ge och ta emot konstruktiv återkoppling och vill dela med dig av erfarenheter och idéer för att bidra till utveckling och lärande. Rollen ställer krav både på samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, lösningsfokuserat och prestigelöst. Du behöver ha en mycket god förmåga att kunna planera ditt arbete och kunna hantera flera parallella uppdrag.
Personliga egenskaper, förmågor och motivation samt kompetenser kommer att tillmätas stor vikt. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringen på huvudkontoret i Stockholm. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Våra förmåner omfattar goda möjligheter till friskvård med friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, möjlighet till överenskommelse att distansarbeta del av tid, samt nyrenoverade fina lokaler. Vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt med goda möjligheter till varierade arbetsplatser.
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet. Så ansöker du
Klicka på ansök nedan bifoga cv. När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor istället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2025. Arbetsprov kommer eventuellt att tillämpas i rekryteringen. Ansökan har dnr: 2025:8622.
Frågor
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Camilla Thinsz Fjellström. För frågor rörande rekrytering kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
Fackliga företrädare Saco-S: Birger Östberg, OFR/S: Mattias Friström.
Samtliga nås via växelnumret: 08-586 080 00.
