Erfaren Account Manager till Specsavers
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-11-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Har du ett starkt intresse för sälj och affärsmöjligheter? Nu söker vi dig som kommer att spela en nyckelroll i bolaget där du kommer vara ansiktet utåt och bli en del av en inspirerande arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
På supportkontoret i Göteborg arbetar ett 80-tal medarbetare som stöttar över 120 butiker i Sverige. Specsavers är utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser via Great Place to Work. Nu har du chansen att hoppa på framgångståget, i rollen som Account Manager med fokus B2B kunder. Du kommer arbeta i en självständig roll mot hela regionen. I rollen kommer du att följas upp på olika nyckelstatistiker, viktigt är därför att du är en mål- och resultatinriktad person samtidigt som du har kundrelationen i fokus.
Vi söker dig som gillar att hitta nya vägar för att öka försäljning genom nykundsbearbetning, därmed finns det stort utrymme till kreativitet. Ditt egna driv och initiativtagande välkomnas med öppna armar, här vill organisationen lära av dig och tvärtom. Vi ser en stor vikt i att du självständigt har hanterat B2B-försäljning, där du både arbetat med nykundsbearbetning,, befintlig kundkontakt, förhandling, offerering, avtalssignering och administration.
Tjänsten är ett konsultuppdrag under 1 år där din anställning löpande kommer att utvärderas och följas upp och där det finns goda möjligheter till en förlängning. Det är en heltidstjänst förlagd på vardagar, huvudsakligen 8.30-17.00 med möjlighet till flexibelt arbete. Resor kan förekomma.
Du erbjuds
• Stort utrymme att vara kreativ för att hitta nya affärsmöjligheter.
• Ett utmanande jobb med möjligheter till personlig utveckling.
• En arbetsplats med fantastiska kollegor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som Account Manager ansvarar du för att skapa och utveckla affärsrelationer med nya och befintliga kunder. Du kommer att arbeta med att identifiera kundbehov, presentera lösningar och förhandla avtal.
• Nykundsbearbetning - Bearbeta företagskunder (medelstora företag). Prospektering, mötesbokning och nykundsmöten
• Säljadministration - Registrering av aktiviteter i CRM system (Superoffice), uppläggning av nya företagskunder samt avtalsregistrering
• Support - Svara på samtal/mail från nya och befintliga kunder
• Nätverka - Knyta kontakter på olika mässor, nätverk och forum för att identifiera nya affärsmöjligheter
• Ständigt arbeta proaktivt för att öka försäljning inom nya branscher
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 3 års erfarenhet av B2B försäljning i en roll som Account Manager eller liknande sedan tidigare.
• Har god system- och datorvana - du kommer arbeta i Superoffice.
• Kan kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska i både tal och skrift då det krävs för arbetet eftersom Specsavers är en internationell organisation.
Det är meriterande om du har
• Tidigare produktkunskap
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
Vi söker dig som är engagerad och självgående med ett högt självledarskap. Du bör vara kommunikativ, bekväm både via telefon, mail och i personliga möten. Din affärs- och serviceinriktade inställning bör vara tydlig, och du bör vara driven av såväl försäljning som att uppfylla deadlines. Kreativitet och lösningsorientering sitter i ryggraden och gör dig till en utmärkt Account Manager.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Specsavers etablerade sig i Sverige 2004 genom köp av cirka 50 butiker från kedjorna Blic och Två Blå. Idag finns det över 100 Specsaversbutiker i landet med fler orter på gång att öppna inom kort. När Specsavers kom till Sverige skapade det starka reaktioner i en bransch som inte tidigare haft fokus på pris. Med bland Europas högsta priser på glasögon fanns det emellertid ett behov av billigare produkter och Specsavers välkomnades av kunderna.
Före Specsavers etablering var Sverige också det land i Europa där kunderna bytte glasögon mest sällan. Med Specsavers glasögonrevolution har den trenden brutits och våra kunder byter glasögon i snitt efter 1,3 år medan branschsnittet ligger på cirka 3 år.
Genom att erbjuda bra priser, god service och hög professionell kunskap på våra optiker ger Specsavers sina kunder värde för pengarna.
Den svenska verksamheten styrs från supportkontoret i Göteborg. Läs mer om Specsavers här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9598187