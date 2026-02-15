Entreprenadjuridik

TeknikAkademin Norden AB / Byggjobb / Stockholm
2026-02-15


Visa alla byggjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Stockholm, Västerås, Växjö, Göteborg eller i hela Sverige

Utbildare för Entreprenadjuridik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom entreprenadjuridik som vill undervisa och vägleda studerande inom juridiska frågor kopplade till bygg- och anläggningsprojekt. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på entreprenadformer, avtal, ansvarsfördelning och tvistlösning.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur juridiska regelverk och standardavtal tillämpas i entreprenader och byggprojekt.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Arbetsuppgifter
Undervisa i entreprenadjuridik och relevanta standardavtal (t.ex. AB, ABT, ABK)

Handleda studerande i tolkning av avtal och ansvarsfördelning mellan parter

Introducera juridiska aspekter av upphandling, ändrings- och tilläggsarbeten

Undervisa i riskhantering, tvistelösning och praktiska juridiska tillämpningar

Stötta studerande i case-arbete och juridisk analys

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom juridik med inriktning mot entreprenad- eller byggjuridik

Har god kunskap om entreprenadformer och standardavtal inom byggsektorn

Har erfarenhet av juridiskt arbete kopplat till bygg- och anläggningsprojekt

Är analytisk och trygg i juridiska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla juridiska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.s

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229859-1842914".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9743270

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: