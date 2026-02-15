Entreprenadjuridik
TeknikAkademin Norden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Stockholm
, Västerås
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Utbildare för Entreprenadjuridik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom entreprenadjuridik som vill undervisa och vägleda studerande inom juridiska frågor kopplade till bygg- och anläggningsprojekt. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på entreprenadformer, avtal, ansvarsfördelning och tvistlösning.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur juridiska regelverk och standardavtal tillämpas i entreprenader och byggprojekt.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Undervisa i entreprenadjuridik och relevanta standardavtal (t.ex. AB, ABT, ABK)
Handleda studerande i tolkning av avtal och ansvarsfördelning mellan parter
Introducera juridiska aspekter av upphandling, ändrings- och tilläggsarbeten
Undervisa i riskhantering, tvistelösning och praktiska juridiska tillämpningar
Stötta studerande i case-arbete och juridisk analys
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom juridik med inriktning mot entreprenad- eller byggjuridik
Har god kunskap om entreprenadformer och standardavtal inom byggsektorn
Har erfarenhet av juridiskt arbete kopplat till bygg- och anläggningsprojekt
Är analytisk och trygg i juridiska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla juridiska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229859-1842914". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Jobbnummer
9743270