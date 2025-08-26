Entreprenadingenjör Elkraft Boden
Infranord AB, Kraft & Tele / Byggjobb / Boden Visa alla byggjobb i Boden
2025-08-26
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Kraft & Tele i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som Entreprenadingenjör på Infranord kommer du få en central roll i våra projekt inom elkraft med fokus på det administrativa och samordnande delarna. Tjänsten passar dig som trivs med struktur, siffror och detaljer, men som också vill utvecklas i din roll på sikt. Initialt kommer du att arbeta med:
* Fakturering och kontering
* Underrättelser, dokumenthantering och avtal
* Kalkylarbete och ekonomisk uppföljning
* Stöd till platschef i det dagliga arbetet
* Kvalitetssäkring och rapportering
Vidare kommer du att delta aktivt i byggmöten och ansvara för uppföljning av projektens framdrift. En viktig del av rollen är att säkerställa att vi levererar enligt kontraktets krav, inklusive dokumentation som relationshandlingar och projektplaner. Du kommer att vara väl insatt i kontraktshandlingar och hantera tilläggsarbeten samt löpande rapportering. Du blir en drivande kraft i projektet och en viktig samarbetspartner till platschefen. Rollen är till en början mer administrativ, men med tiden kommer du att få ett större ansvar i projektens genomförande.
Vi välkomnar dina förbättringsförslag och värderar din förmåga att bedriva arbetet på ett säkert sätt. Här får du chansen att arbeta i en roll med stor delaktighet i hela processen: kalkylera, planera, genomföra, följa upp, förbättra och avsluta. Vi erbjuder en bred variation av projekt och tjänster som du kommer vara delaktig i att driva tillsammans med kraftorganisationen.
Om du gillar att arbeta tillsammans som ett lag och leverera ett professionellt resultat då är det här jobbet för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en bred roll där du får ta stort eget ansvar. Du har god analytisk förmåga, är initiativtagande och har lätt för att samarbeta. Du kan arbeta effektivt med detaljer samtidigt som du har förståelse för helheten.
Vi söker dig som har:
* Godkänd gymnasieutbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande.
* Erfarenhet av administration inom entreprenad eller liknande projektbaserad verksamhet
* Goda kunskaper i entreprenadjuridik
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du även har:
* Genomgått påbyggnadsutbildning inom elkraft
* Arbetslivserfarenhet inom elkraft
* Arbetslivserfarenhet inom järnvägsbranschen
Vidare ser vi det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att driva projekt, men det viktigaste är att du gillar att skapa goda och respektfulla relationer.
Resor i tjänsten förekommer och således är B-körkort ett krav. Arbeten utanför ordinarie kontorstider förekommer.
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Kraft & Tele Kontakt
Platschef
Emma Edberg emma.edberg@infranord.se +46700029325 Jobbnummer
9476618