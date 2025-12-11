Enterprisearkitekt
Vill du vara med och forma en av Sveriges största digitala satsningar? Som Enterprisearkitekt hos oss blir du en nyckelspelare i att bygga framtidens system och tjänster - med helhetssyn, strategisk riktning och moderna tekniker.
Här får du chansen att kombinera affärsnytta, teknik och innovation i en roll där din kompetens gör verklig skillnad för samhället.
Om jobbet
Som Enterprisearkitekt hos oss har du en central och övergripande roll i att driva och samordna arkitekturarbetet inom myndigheten. Ditt fokus ligger på helhetsperspektivet och på att säkerställa att vår enterprisearkitektur stödjer både dagens behov och framtidens långsiktiga strategier. Du bidrar till att minska den strukturella komplexiteten och att proaktivt hantera risker kopplat till information, säkerhet och interoperabilitet, samtidigt som du vägleder organisationen mot en mer självständig, robust och framtidsinriktad arkitektur.
I rollen kommer du bland annat att:
- bidra till utvecklingen av nya tjänster och kunderbjudanden
- säkerställa helhetsperspektivet i vår gemensamma enterprisearkitektur
- ta ansvar för framtagande av målarkitekturer, förmågekartor, principer och riktlinjer samt gapanalyser som gör arkitekturen synlig och användbar
- leverera styrmodeller, konsekvensanalyser, färdplaner, arkitekturmodeller och beslutsunderlag
- säkerställa hög nytta och kostnadseffektivitet
- skapa beslutsunderlag som hjälper oss balansera mål, medel och investeringar
Varför jobba som Enterprisearkitekt hos oss?
Vi befinner oss mitt i en av Sveriges största utvecklingsresor - där vi bygger om våra förmånssystem för att möta framtidens behov med ny teknik och modern arkitektur. Som en del av enheten Strategisk Transformation och gruppen Enterprise Design blir du en del av ett team enterprisearkitekter som tillsammans leder myndighetens arkitekturarbete.
Du arbetar i en uppskalad agil utvecklingsmiljö där samarbete och tvärfunktionella team är avgörande. Här får du en aktiv roll i att forma den framtidsbild vi bygger tillsammans.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
För att lyckas i rollen som Enterprisearkitekt behöver du ha en stark förmåga till att identifiera samband och konsekvenser utifrån ett strategiskt och analytiskt perspektiv. Du har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med olika intressenter. Med ett strukturerat arbetssätt skapar du ordning, processer och långsiktighet, och med din kommunikativa förmåga kan du tydligt förmedla komplexa idéer och skapa förståelse såväl hos tekniska experter som ledare och chefer på olika nivåer.
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som relevant
- flerårig erfarenhet av arbete inom enterprisearkitektur eller motsvarande som arbetsgivaren kan bedöma som relevant
- god kunskap om digitalisering och AI
Då dokumentation sker på både svenska och engelska är det viktigt att du behärskar båda språken väl.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler centralt vid Hornstull på Södermalm i Stockholm och i Luleå i ett helt nybyggt kontor i Luleå Science Park på Porsön.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort Stockholm eller Luleå.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Välkommen med din ansökan, du https://pensionsmyndigheten.varbi.com/se/apply/positionquick/885012/
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder. Vi gör pensionen enklare.
