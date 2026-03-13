Enterprise Arkitekt
Vi utmanar de traditionella konsultbolagen och vi kan med stolthet säga att Castra är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där allt är möjligt. Känns det här som företaget för dig så läs gärna vidare.
Om rollen Som Senior Enterprise Arkitekt är du drivkraften bakom utformningen av en hållbar teknisk arkitektur som effektivt hanterar komplexiteten i våra kunders verksamheter. Du arbetar nära affärs- och teknikteam för att säkerställa att våra lösningar är både innovativa och väl förankrade i moderna arkitekturprinciper.
Dina ansvarsområden
Leda arkitekturinitiativ som driver affärsvärde och teknisk innovation.
Utforma och implementera skalbara, säkra och prestandaoptimerade lösningar.
Översätta affärsbehov till tekniska strategier och arkitekturer.
Säkerställa att arkitekturen följer bästa praxis och branschstandarder.
Skapa tydlig och omfattande arkitekturdokumentation som stödjer beslutsfattande och implementering.
Identifiera och hantera risker kopplade till tekniska lösningar och arkitektur.
Kvalifikationer och erfarenhet
Djup kunskap inom moderna arkitekturprinciper och metoder.
Erfarenhet av tekniska områden som nätverk, databaser, molntjänster, IT-säkerhet och integration.
Relevanta certifieringar, t.ex. Sparx Enterprise, TOGAF, AWS Certified Solutions Architect, eller motsvarande.
Stark analytisk förmåga att lösa komplexa problem och utforma praktiska lösningar.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team och hantera flera intressenter.
Kunskap om att bygga skalbara och prestandaoptimerade system.
Gedigen erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhet och riskhantering.
Låter detta i det stora hela som du? Tveka inte att höra av dig så tar vi ett möte redan kommande vecka!
Varför ska du välja oss?
Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.
Om Castra
Castra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och systemutveckling. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.
Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work® fem år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.
Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Helsingborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se.
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken eller kontakta Charlotta.Ljung@Castra.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386469-1892978".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Castra Group AB
(org.nr 556958-4401), https://karriar.castra.se
Landsvägen 50A (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG
