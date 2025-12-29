Enskild resurs skola/fritids, Söderhamns friskola
2025-12-29
Till vårterminen 2026 söker vi en elevassistent åt en elev i förskoleklass på deltid. Tjänsten är en timanställning på ca. 29 tim/vecka under alla skoldagar måndagar-torsdag och du kommer att följa eleven både i skola och på fritids dessa dagar.
Om vår skola:
Söderhamns friskola och fritids ligger beläget i Vågbro några kilometer från Söderhamns centrum, nära till både natur och kommunikationer.
Skolan består av ca. 85 elever och ca. 25 personal. Vi är en F-6 skola (men har ambitioner att bli en F-9 skola i framtiden).
På vår skola och fritids är det högt i tak och ledningen finns på plats. Vi är alla ett team som hjälps åt att förbättra delar som kan bli bättre. Arbetsmiljö och personalvård är viktigt för oss.
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag finns.
Rollbeskrivning:
Stöd i klassrummet: Hjälpa eleven att hitta studiero, förstå lektioner med stöd från klassläraren.
Praktisk hjälp: Assistans vid måltider, ombyte, påminna om toalettbesök etc.
Socialt stöd: Hjälpa eleven med socialt samspel och bygga trygghet.
Fritid: Stödja eleven under raster och fritidsaktiviteter.
Individuella lösningar: Anpassa undervisningsmetoder för den enskilda eleven tillsammans med klassläraren.
Att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse och kunskapsutveckling och att bygga en god relation till eleven och dess vårdnadshavare är viktigt.
Det är viktigt att du är lyhörd och ödmjuk då ett bra samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare är viktigt.
Intervjuer kommer att påbörjas under jullovet och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Jobbstart troligen 2025-01-12. Tjänsten är till att börja med fram tills sommarlovet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: linus@soderhamnsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent VT-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamn Knowledge AB
Hemmansvägen 10
826 62 NORRALA
Huvudman/Tillförordnad rektor
Linus Sandberg linus@soderhamnsfriskola.se 0703603028
9665029