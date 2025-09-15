Enklare måleriarbeten

Taklagret Sverige AB / Målarjobb / Örebro
2025-09-15


Om Taklagret:
Taklagret är ett företag med lång erfarenhet i branschen som erbjuder en helhetslösning för takmaterial. Vi levererar allt material som behövs för ett komplett takbyte - inklusive virke, takpannor, plåt, takavvattning, taksäkerhetsprodukter och tillbehör - sampackat för att förenkla för mottagaren.

Dina arbetsuppgifter
Vi har just nu mycket att göra och behöver extrapersonal för enklare måleriarbeten bestående av målning av brädor. Produkterna hanteras för hand och du behöver vara fysiskt frisk för att kunna hantera produkterna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: orebro@taklagret.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extraarbete".

Arbetsgivare
Taklagret Sverige AB (org.nr 559249-7795), http://www.taklagret.se
Nastagatan 20 (visa karta)
702 27  ÖREBRO

