Enhetschefer till hemtjänsten
2026-04-29
Vi satsar inför framtiden och stärker organisationen med en till enhetschef. Hos oss får du leda en uppskattad hemtjänst med nöjda brukare, hög kvalitet, nära ledarskap och fokus på utveckling.
Rollen
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, medarbetare och hemtjänsttagare inom ditt område och leder, fördelar och följer upp det dagliga arbetet på ett strukturerat sätt
Du ansvarar för områdets kvalitets- och patientsäkerhet och det systematiska arbetsmiljöarbetet
Du driver utveckling och förbättringsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och resultat och samverkar brett i den egna organisationen och med externa aktörer
Genom ditt utvecklande och tillitsbaserade ledarskap tar du tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens
Det här är vi
Hos oss kliver du in i en hemtjänst som fungerar och som vill bli ännu bättre. Vi möter dagligen många av våra invånare och har ett tydligt fokus på kvalitet, delaktighet och ett arbete som gör skillnad på riktigt.
Samarbete är avgörande för oss. Vi arbetar tätt tillsammans i vardagen, över roller och funktioner, med ett gemensamt ansvar för kvalitet, utveckling och resultat. Du blir en del av en organisation där stöd finns nära till hands och där vi driver verksamheten framåt gemensamt.
Vi är i ständig utveckling. Med ett växande behov av hemtjänst utvecklar vi både arbetssätt och organisation, där digitala verktyg är en självklar del som stöd för medarbetarna och för att skapa trygghet och delaktighet för de äldre som vill och kan bo kvar hemma.
Som enhetschef hos oss blir du en del av en ledningsgrupp där enhetschefer från hemtjänst, kommunal primärvård och korttidsverksamhet arbetar tillsammans med ett gemensamt ansvar för hela verksamhetsområdet. Här ser vi styrkan i att arbeta som ett team, med ett tydligt helhetsperspektiv och fokus på att nå bästa möjliga resultat.
Vi arbetar förebyggande och strategiskt, där brukare, patienter och medarbetare görs delaktiga. Genom ett strukturerat samarbete driver vi gemensamma frågor framåt, samtidigt som vi är operativa i vardagen. Vi omvärldsbevakar, tänker nytt och vågar pröva nya arbetssätt för att utveckla verksamheten och möta framtidens behov.
Är det här du?
Vi vill att du:
Precis som vi, ser värdet i en hemtjänst där kvalitet, trygghet och delaktighet står i centrum
Har dokumenterad erfarenhet som chef inom hemtjänst
Är högskoleutbildad eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Är en person med stark samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer
Är en tydlig, närvarande och tillitsbaserad ledare med struktur och god förmåga att prioritera och arbeta självständigt
Är strategisk, har helhetssyn och driver verksamheten framåt
Har B-körkort med tillgång till egen bil
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsområde: Äldreomsorg och funktionsstöd Kontakt
Anders Stjernlöf 022436000 Jobbnummer
9881428