Enhetschefer till funktionsstöd!
Kumla kommun / Sjukvårdschefsjobb / Kumla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kumla
2026-02-13
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vill du ha en roll där du får kombinera ledarskap med utvecklingsarbete och verklig samhällsnytta? Vi söker nu två engagerade och trygga enhetschefer. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning till servicebostäderna Södergatan, Skolvägen samt till gruppbostaden Renen. Den andra tjänsten är ett föräldravikariat till gruppbostäderna Dykaren, Rosinas och Ejdern.
Hos oss får du möjlighet att utveckla en verksamhet där kvalitet, delaktighet och ett varmt bemötande genomsyrar allt vi gör. Du leder kompetenta och engagerade medarbetare, skapar goda förutsättningar för brukarnas vardag och driver ett arbete som både motiverar och utvecklar.
I Kumla kommun får du leda i en verksamhet som ligger i framkant, där närheten mellan kollegor skapar både korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du blir en del av en ledning som präglas av samarbete, stöd och ett genuint driv att lyckas tillsammans.
Funktionsstöd är ett verksamhetsområde inom Socialförvaltningen i Kumla kommun som erbjuder korttidsboende för barn, ungdomar och vuxna, 14 grupp- och servicebostäder, barnboende, personlig assistans, boendestöd samt daglig verksamhet. Funktionsstöd i Kumla kommun är inne i ett spännande utvecklingsskede där fokusområdena är ökade möjligheter till inflytande för brukaren, implementering av välfärdsteknologi, engagerade och friska medarbetaren samt kompetensförsörjning. Vår utmaning är även att utveckla ett mer effektivt arbetssätt och samtidigt behålla en hög kvalitet av stöd och omsorg. Vi söker dig som vill bidra till att utveckla framtidens stöd, vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Din viktigaste uppgift blir att vara en närvarande ledare som lyfter och utvecklar dina medarbetare samt främjar en kultur som präglas av arbetsglädje och entusiasm över att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra boende. Då våra boende kan ha utmanande eller avvikande beteende blir ytterligare en viktig uppgift att tillsammans med dina medarbetare skapa rutiner och arbetssätt som ger en trygg och säker vardag för alla samt att stödja medarbetarna i deras uppdrag.
I rollen som enhetschef ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar där du leder, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. Du ansvarar för att verksamheten drivs kostnadseffektivt samt att lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs. Du utgår från en helhetssyn på kvalitet, ekonomi samt medarbetarnas delaktighet och måluppfyllelse. Vidare ingår även att kommunicera med och skapa god samverkan med berörda aktörer.
Du ingår i funktionstöds ledningsgrupp där du också förväntas ta ett helhetsansvar för verksamhetsområdet tillsammans med din chef och kollegor.
Till ditt stöd finns även olika funktioner som exempelvis ekonomiassistent, HR-generalist, ekonom, lönehandläggare och systemförvaltare. Hos oss får du en anpassad introduktion, handledare samt möjlighet till mentorskap och coachning. I Kumla vill vi att våra chefer ska trivas och utvecklas i sina uppdrag. Vår ledarplattform är grunden för de aktiviteter och insatser som ledarutvecklingen består av och tydliggör vilket chefs- och ledarskap kommunen vill främja. Vi erbjuder dig möjlighet att växa som ledare, bland annat genom utbildningar och chefsforum och vi förväntar oss att du bygger på dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsområden. Vi erbjuder friskvårdspeng, inväxling av semesterdagar samt möjlighet till förmåncykel och -bil.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en målmedveten och engagerad ledare som med trygghet, stabilitet och lyhördhet kan skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Du är tydlig och modig i ditt beslutsfattande, samtidigt som du har en lösningsfokuserad och prestigelös inställning som bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du strukturerat mot uppsatta mål. Du har både vilja och förmåga att driva ett analytiskt och strategiskt arbetssätt för att kunna bemästra framtida utmaningar, driva förändringsprocesser samt förebygga risker och ta bort hinder i dina verksamheter.
Arbetet är självständigt och kräver god samarbetsförmåga både internt och externt. Du behöver även vara bra på att uttrycka dig såväl i tal som i skrift på svenska samt ha goda IT-kunskaper. Vidare behöver du ha en akademisk examen med för uppdraget lämplig inriktning, kompetens och erfarenhet kring målgruppen samt chefserfarenhet. B-körkort är ett krav då du behöver köra bil i tjänsten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 21/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Verksamhetschef vård- och omsorgsboenden
Erica Persson erica.persson@kumla.se 019-58 94 41 Jobbnummer
9740197