Enhetschefer till Data och utveckling
2026-04-27
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda en nystartad enhet på avdelningen Data och utveckling. Avdelningen består av två enheter, vi söker enhetschefer till båda. Den ena enheten har fokus på data och datahantering, främst inom områdena datainhämtning, dataanalys, metadata, informations- och datamodellering och den andra på utveckling och förvaltning av it-lösningar för datahantering, dataanalys och granskning. Ditt ansvar blir att bygga upp och leda en av enheterna. Arbetet kräver god förmåga att leda och coacha medarbetare. Dessutom ställs krav på samplanering och nära samarbete med andra avdelningar på myndigheten, och även samverkan med våra samarbetsmyndigheter och andra externa aktörer.
Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av utvecklingsförmåga och nytänkande. Du utgår från en helhetssyn på uppdraget vilket innebär att du leder din verksamhet utifrån den statliga värdegrunden och myndighetens långsiktiga mål och övergripande uppgift att motverka välfärdsbrott och andra felaktiga utbetalningar. Du kommer att arbeta med att förbättra våra arbetssätt samt ta fram förslag på strategier och processer m.m. för att säkerställa en effektiv verksamhet.
Du har stort engagemang i ledarskapet med fokus på resultat och effekter av enhetens och avdelningens verksamhet både på kort och lång sikt. Med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställer du hållbara förutsättningar för medarbetarna på enheten. Som enhetschef har du verksamhetsansvar och personalansvar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang i avdelningens taktiska och strategiska arbete. Du rapporterar till avdelningschefen.
Vi söker dig som har
Akademisk utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller annat område som vi bedömer relevant för rollen
Minst tre års erfarenhet som chef med personalansvar på direkt nivå
Minst tre års erfarenhet av att leda arbete inom området dataanalys, utveckling av dataplattformar eller dataflöden i dataintensiva verksamheter
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av att leda i en organisation med agila arbetssätt
• Erfarenhet av att leda verksamhets- och metodutveckling inom utvecklingsverksamhet
• Erfarenhet av arbete med dataskydd och informationssäkerhet
• Erfarenhet av inhämtning av data från myndigheter eller andra organisationer
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att trivas och lyckas i rollen som enhetschef på Utbetalningsmyndigheten har du god helhetssyn i ditt ledarskap. Du är beslutsam och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Vidare är du mål- och resultatorienterad och har god samarbetsförmåga.
Den statliga värdegrunden sammanfattar och synliggör de viktigaste kraven som gäller för statsanställda, att arbeta i staten innebär att följa den. Vi ställer också höga krav på säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Som chef på Utbetalningsmyndigheten har du ett rimligt antal medarbetare, du har administrativt stöd och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till här. Arbetspsykologiska tester är en del av urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om rollen, kontakta avdelningschef avdelningschef Niclas Cederberg på telefon 010-572 7576. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
