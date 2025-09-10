Enhetschefer
Piteå Kommun / Administratörsjobb / Piteå Visa alla administratörsjobb i Piteå
2025-09-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Vi söker nu två enhetschefer till Miljö- och hälsoskydd
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd, en av Samhällsbyggnads fem avdelningar, organiserar om från att ha varit två team "Miljöskydd" och "Hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak" blir vi nu två enheter. Av den anledningen söker vi nu två enhetschefer. Vår arbetsplats "Stadsporten" hittar man mitt i Piteå centrum, i direkt anslutning till busstationen. Här arbetar vi aktivitetsbaserat med möjlighet att arbeta på distans när verksamheten tillåter. Du kommer ha engagerade arbetskamrater som hjälps åt och vill framåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!
Är du redo för en ny utmaning och vill du bidra till det bästa för Piteå?
Som enhetschef kan du förvänta dig ett inspirerande arbetsliv med ständigt nya utmaningar.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Enheterna ansvarar för tillsyn, prövning, information och rådgivning inom sina respektive verksamhetsområden. Respektive enhet har ca 10 medarbetare.
Du ansvarar för att enheten arbetar utifrån kommunens mål och nämndens tillsynsplan och ledningsgruppens uppdrag. Du bidrar till att skapa en sammanhållen avdelning för Miljö- och hälsoskydd och till Samhällsbyggnad.
Som enhetschef ansvarar du för att skapa en inspirerande miljö som motiverar medarbetarna att arbeta efter uppsatta riktlinjer, rutiner och mål i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens/nämndens mål. Du verkar för goda relationer och främjar ett bra samarbete med både interna och externa intressenter. Det ingår även att arbeta med utveckling, uppföljning och strategier på avdelningsnivå i den gemensamma ledningsgruppen.
Arbetsuppgifterna innefattar ett delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet och det omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Som chef har du i uppdrag att leda och samordna verksamhetens resurser inom givna ekonomiska ramar i nära kontakt med övriga enhetschefer och avdelningschef.
Tjänsten innebär även handläggning av ärenden.
Vi har kommit långt med digitalisering av ärenden, handläggning och tillsyn, som ett led i att öka tillgängligheten, rättssäkerhet och likabehandling. Vårt verksamhetssystem är Ecos.Kvalifikationer
Som chef i Piteå kommun är du en förebild för andra och tar ett helhetsperspektiv i ditt agerande och beslut. I ditt ledarskap är du tydlig, kommunikativ och skapar engagemang och delaktighet utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.
Vi söker dig som har miljö- och hälsoskyddsutbildning vid universitet eller annan akademisk utbildning som kan bedömas likvärdig.
Du har erfarenhet av att vara ledare och/eller har någon form av chefsutbildning.
Arbetslivserfarenhet inom miljöbalksområdet är meriterande.
I myndighetsrollen behöver du som person ha förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut. Vilket innebär att du är kommunikativ, kan utrycka dig väl i tal och skrift och har god datavana.
Du behöver ha en god social kompetens som bidrar till att skapa ömsesidigt förtroende och respekt i mötet med verksamhetsutövare, kollegor och medborgare.
Du behöver vara serviceinriktad och ha en god planerings- och prioriteringsförmåga. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och ett gott omdöme. Vidare är du lyhörd för verksamhetens behov och kan prioritera om din arbetsdag utifrån vad verksamheten behöver för stunden.
Mer om tjänsterna
Tjänsterna är tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Uppge gärna i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av, "Miljöskydd" och/eller "Hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak"
Välkommen med din ansökan senast 250921
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:www.pitea.se/jobbaisamhallsbyggnad
- För ett attraktivt och hållbart Piteåwww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå
Vi undanber vi oss kontakt från andra annonsörer och konsulterande rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Vision
Carl Valverius carl.valverius@pitea.se 0911-697184 Jobbnummer
9502976