Enhetschef Vuxen
Bergs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Berg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Berg
2025-10-31
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du vara med och leda en verksamhet som gör verklig skillnad i människors liv? Vi söker en enhetschef till enhet Vuxen som med engagemang, tydlighet och hjärta vill bidra till att medborgare får stöd i livets olika utmaningar. Tillsammans med kompetenta medarbetare inom Socialtjänstens handläggning för vuxna, öppenvård, försörjningsstöd, integration, boendestöd och SOL-boende driver du kvalitetsarbete och utvecklar insatser som stödjer kommunens medborgare. Enheten omfattar ett 20- tal medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Bergs kommun genomför nu en större omorganisation där vi ska samla Vård- och omsorg, Socialtjänst och Funktionsstöd (LSS) i en och samma avdelning - Vård- och socialavdelningen. Arbetet görs för att skapa bättre förutsättningar för våra chefer och deras verksamheter. En del av satsningen är att minska storleken på arbetsgrupperna i våra verksamheter, och inför sjösättningen av den nya organisationen behöver vi nu rekrytera en till enhetschef. Enheten är ny, och grunden för enheten är att arbeta mera teambaserat över professionsgränserna och ha en sammanhållen linje för medborgaren.
Arbetet som enhetschef innebär att du få det yttersta ansvaret för att leda, planera, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Du kommer att samarbeta med andra aktörer både internt och externt. Du leder det operativa arbetet och har övergripande ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. En viktig del av ditt arbete går ut på att omsätta övergripande vision, mål och beslut till dina verksamheter samt ta initiativ till förbättrings- och utvecklingsarbete. Du ingår i chefsledningsgrupp med biträdande socialchef som din närmsta chef och verkar aktivt för att, tillsammans med övriga chefer, stärka avdelningens övergripande arbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom området, exempelvis socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet, PA-linjen,
eller motsvarande område arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du behöver ha
erfarenhet som chef och kunskaper om gällande lagstiftning och arbetsrättsliga
lagar. Det är meriterande om du har kunskaper inom Socialtjänstens
verksamhetsområde, så som skadlig bruk och beroende, försörjningsstöd och boendesociala frågor. Kunskaper inom socialtjänstens handläggning är också meriterande.
Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav, samt att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i såväl tal som skrift.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kunskaper i
sydsamiskt språk och kultur är meriterande. Dina personliga egenskaper
Som person är du tydlig, lyhörd och har förmåga att skapa förtroende gentemot din omgivning. I ditt ledarskap är du coachande och leder mot uppsatta mål. Du tar ansvar för ditt arbete och skapar struktur som gör det möjligt att utveckla verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Med ett strategiskt fokus och ett starkt engagemang driver du processer som bidrar till ständig förbättring och verksamhetsutveckling.
Vi ser även att du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och kan fatta svåra beslut samt att du är drivande och uthållig i ditt engagemang.
Vi erbjuder
Som enhetschef hos oss får du ett ömsesidigt utvecklande arbete, med stor möjlighet att påverka hur den framtida verksamheten i Berg ska se ut. Vi tillämpar flexibel arbetstid, vilket innebär att du som chef har möjlighet att, utifrån verksamhetens behov, självständigt styra din arbetstid. Möjlighet till friskvård, semesterväxling, pensionsväxling och vidareutbildning i tjänsten finns, såväl som visst distansarbete. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden.
Tillträde snarast möjligt (enligt överenskommelse). Urval sker löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan oss på i Berg!
Kontaktinformation
Maria Östlund, Avdelningschef Socialtjänst Verkställighet, 0687-163 09
Lena Backman, HR-konsult, 0687-164 11
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Arbetsplats
Ängesvägen 4
845 31 Svenstavik Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5033022342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
HR-konsult
Lena Backman 0687-164 11 Jobbnummer
9582960