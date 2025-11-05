Enhetschef Värmdö korttidsvistelse för barn och unga
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Enhetschef till Värmdö korttidsvistelse
Vill du vara med och driva samt utveckla Funktionsstöd i Värmdö kommun? Vi söker dig som är en trygg ledare och som motiveras av att göra skillnad varje dag.
Hos oss välkomnas du till en arbetsplats som präglas av engagemang, lyhördhet, hög kompetensnivå och samverkan. Här får du möjlighet att tillsammans med medarbetare, chefer och samordnare utveckla verksamheten och göra skillnad för de individer vi arbetar för, varje dag.
Vi har förmånen att arbeta på en unik plats, nära både havet och staden. Till våra verksamheter i Värmdö pendlar du enkelt och smidigt från slussen på cirka 30 minuter, med direktbuss som går var tionde minut. Du kan även båtpendla stora delar av året med pendelbåtslinjen från Strömkajen i Stockholm.
Verksamheten
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en LSS-insats för personer med funktionsnedsättning i syfte att möjliggöra miljöombyte, stimulans och avlastning för anhöriga. På Värmdö Korttidsvistelse är ingen dag den andra lik. Stödet anpassas efter varje individs behov men alltid med målet att öka självständighet och stärka de egna resurserna.
Uppdraget
Enhetschef för Värmdö korttidsvistelse.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du som första linjens chef. Du har det övergripande ansvaret för verksamheten, personal, arbetsmiljö och budget. Arbetet är av både operativ och strategisk och utvecklande karaktär. Du arbetar nära din verksamhet och är oftast på plats i verksamheten. Inom ramen för ditt arbete har du i samarbete med medarbetare mycket kontakt med närstående/företrädare till de individer som har korttidsvistelse i verksamheten. Att bygga relationer och samverka både internt och med externa samarbetspartners är ett prioriterat område. Kommunen har ett samverkansavtal och samverkan med fackliga företrädare är en viktig del av ditt arbete.
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn för hela avdelning Funktionsstöd och vård- och omsorgskontoret.
Kvalifikationer
Rörande arbetslivserfarenhet har den vi söker:
- Erfarenhet som chef eller i annan arbetsledande befattning inom LSS.
- Erfarenhet av budgetarbete.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete på korttidsvistelse för barn och unga.
- Erfarenhet av verksamheter, (både i roll som chef och/eller medarbetare), som riktar sig till barn och unga inom LSS.
- Vana att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Rörande utbildning har den vi söker:
- Universitets-/högskoleexamen som socionom, beteendevetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskap kring de lagar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning i AKK och olika typer av pedagogiska hjälpmedel.
- Utbildning i olika pedagogiska metoder.
Som person är du självgående och orädd. Du drivs av att lösa problem och trivs i en roll där du får möjlighet att både utveckla och utvecklas. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka både internt och externt. Du är en naturlig ledare med en coachande och involverande ledarstil, som bidrar till både medarbetares och verksamhetens utveckling. Du är en skicklig kommunikatör, har ett strukturerat arbetssätt och en god analytisk förmåga. Du har förmåga att analysera och utifrån det dra slutsatser samt förmedla dem vidare i organisationen på ett tydligt sätt. Du är van att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett fantastiskt roligt arbete med en sammansvetsad ledningsgrupp som vill bedriva verksamheter med högsta kvalitet för de vi finns till för. Värmdö kommun erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och värnar om din arbetsmiljö genom att aktivt arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
