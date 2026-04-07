Enhetschef till vatten och avfall
2026-04-07
Är du en ledare med intresse för samhällsutveckling och miljö? Vi söker nu en enhetschef till planeringsenheten som hör till avdelningen vatten och avfall, då vår nuvarande chef går vidare till annan tjänst inom kommunen. Som chef hos oss får du chansen att arbeta med några av framtidens viktigaste frågor. Vi ser fram emot din ansökan!
Avdelningen vatten och avfall har totalt 59 medarbetare uppdelade inom planeringsenheten och driftenheter för återvinning, VA-verk och rörnät. Vi ansvarar bland annat för kommunens insamling av hushållsavfall, drift för återvinningscentraler, drift och förnyelse av kommunens VA-ledningsnät samt drift av våra vatten- och avloppsverk.
Våra professioner inom planeringsenheten består av VA-ingenjörer, avfallsingenjör, projektledare, VA-strateg, masskoordinator, kund/marknadsansvarig, abonnenthandläggare, mätingenjör och verksamhetsutvecklare. Som enhetschef för planeringsenheten har man personalansvar för 10 personer.
Vi vill att du som medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete. När du jobbar hos oss ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer och att du får de verktyg du behöver för att lyckas. Som medarbetare hos oss får du bland annat ta del av följande förmåner: semesterväxling, friskvårdsbidrag, förmånscykel och personalklubb.
Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för planeringsenheten kommer du ha övergripande ansvar för enhetens budget-, arbetsmiljö- samt personalansvar. Du kommer ingå i avdelningens ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att leda, utveckla och samordna planeringsenheten vatten och avfall. En central del i uppdraget är att säkerställa att verksamheterna håller hög kvalitet genom att utveckla, planera och prioritera arbetet, bland annat genom effektiva arbetssätt, metoder och rutiner.
Rollen innebär ett nära samarbete med både medarbetare och olika intressenter, där du utgår från våra kunders behov och förväntningar. Som enhetschef har du ett brett uppdrag och arbetar på operativ, taktisk och strategisk nivå , med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Andra arbetsuppgifter är:
* arbeta aktivt för att skapa struktur, transparens och tydlighet i roller och ansvar
* stärka arbetsmiljö, trivsel och säkerhet
* samarbeta med andra verksamheter, förvaltningar och externa samarbetspartners.Kvalifikationer
* relevant utbildning inom teknik, samhällsplanering, miljö, juridik eller annan utbildning inom tjänstens område
* dokumenterad erfarenhet av att leda team, projekt eller verksamheter
* erfarenhet av att utveckla processer, rutiner eller styrmodeller
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då språket är vårt främsta redskap
* B-körkort då resor inom och utanför kommunens gränser ingår i tjänsten.
Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna inom samhällsbyggnad eller teknisk förvaltning.
Som ledare hos oss är du trygg, närvarande och skapar förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och uppnå önskat resultat. Du förstår vikten av ett nära samarbete både internt och externt samt bemöter andra på ett tillmötesgående sätt.
Struktur är något som är viktigt för dig och du kommunicerar på ett tydligt sätt för att säkerställa att budskap når fram. Vidare har du en god problemlösningsförmåga och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Avdelningen vatten och avfall tillhör tekniska förvaltningen som består av närmare 200 medarbetare. Förutom vatten och avfall består förvaltningen av avdelningarna offentlig miljö, serviceavdelningen och projekt- och styrningsenheten.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315866".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
681 30 KRISTINEHAMN
För detta jobb krävs körkort.
Kristinehamns kommun, Avdelningen vatten och avfall Kontakt
Avdelningschef
Morgan Mellgren morgan.mellgren@kristinehamn.se 0550- 881 35
