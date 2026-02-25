Enhetschef till Stöd, vård och omsorg
Lycksele kommun / Administratörsjobb / Lycksele Visa alla administratörsjobb i Lycksele
2026-02-25
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vill du leda en verksamhet med viktigt samhällsuppdrag och bidra till en trygg och kvalitativ omsorg för Lyckseles invånare? Vi söker nu en engagerad och tydlig enhetschef till Stöd, vård och omsorg.
I Lycksele kommun strävar vi efter att erbjuda en kvalitativ service till våra invånare. Vård- och omsorgsarbetet sker på olika gruppboenden, äldreboenden, i brukarens egna hem eller i särskilt boende. Inom verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg är vi cirka 400 medarbetare fördelade på 15 enheter som tillsammans arbetar för att säkerställa god omvårdnad och omsorg.
Som enhetschef får du en central roll i att leda, utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom din verksamhet. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget och arbetar nära både medarbetare och chefskollegor. Du har ett tydligt mandat att driva verksamheten framåt och fatta beslut utifrån vad du bedömer är bäst för medarbetare, brukare och anhöriga.
Du blir också en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp där du, tillsammans med andra chefer, driver strategiska frågor och utvecklingsarbete för att stärka kvaliteten och möta framtidens behov inom omsorgen.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt och utvecklande chefskap där du får stort inflytande över verksamhetens utveckling och arbetssätt. Arbetet kan innebära viss tjänstgöring utanför kontorstid beroende på verksamhetens behov.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som vill driva och utveckla en verksamhet med stort samhällsuppdrag. Du har relevant högskoleutbildning, eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Har du tidigare chefserfarenhet ses det som meriterande. Även god kännedom om lagstiftningen inom området, såsom SoL och HSL, ses som meriterande. Vana att arbeta digitalt, samt körkort B är krav för tjänsten.
Som ledare är du tydlig, närvarande och bra på att skapa arbetsglädje. Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och arbetar strukturerat, även i förändring. Erfarenhet av projekt- eller förändringsledning är meriterande då omsorgen är i ständig utveckling.
Uppdraget innebär nära samverkan med interna och externa samarbetspartner, därför behöver du även ha en mycket god förmåga att kommunicera, skapa relationer och bygga tillit. Vi är en värderingsstyrd organisation och för oss är det viktigt att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss som enhetschef i Lycksele kommun? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1294, senast 2026-03-15. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg
Pernilla Ahlström pernilla.ahlstrom@lycksele.se 0950-164 75 Jobbnummer
9763940