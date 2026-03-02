Enhetschef till social- och funktionsstödsförvaltning
2026-03-02
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som enhetschef på social- och funktionsstödsförvaltningen är du första linjens chef, direkt underställd avdelningschefen, med det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. I det dagliga arbetet kommer du ansvara över verksamhetens personalplanering för att säkerställa att vår målgrupp får beviljade insatser genomförda. Genom att tillvarata medarbetarnas kompetens ska du leda, organisera, samordna och utveckla verksamheten utifrån mål och lagstiftning. Tillsammans med dina kollegor tar du ett gemensamt ansvar för helheten och förvaltningens arbete med utveckling, uppföljning och utvärdering.
Som enhetschef får du ett omväxlande och intressant arbete med stor frihet och möjlighet att driva och utveckla verksamheten. I förvaltningen eftersträvar vi ett öppet, ärligt, tillåtande och lärande arbetsklimat som du bidrar till.
Som chef i Karlskrona kommun har du förmånen att genomföra vårt ledarutvecklingsprogram. Ledarutvecklingsprogrammet är en grundläggande utbildning i chef- och ledarskap med syfte att stärka den kunskap och kompetens som krävs för att klara uppdraget som chef och ledare i en kommunal verksamhet, skapa förutsättningar för att stödja och utveckla medarbetare i det vardagliga arbetet samt förbereda och skapa förutsättningar för att kunna leda och hantera de förändringsprocesser som ständigt pågår.
Vi söker nu en enhetschef till avdelning gemensamma insatser 1 med ansvar för ett gruppboende och personlig assistans. Inom avdelningen finns det enhetschefer som arbetar med verkställigheter inom personlig assistans, bostad med särskild service LSS, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning samt barn och unga. Inom avdelningen finns även resurs-och bemanningsenheten. Chefsgruppen har en bred kompetens där samarbete och utvecklingsarbete är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen som enhetschef ser vi gärna att du har:
* Socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Tidigare chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö är meriterande.
* Erfarenhet och/eller kunskap inom LSS, SoL och HSL samt erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och autism.
* För uppdraget krävs goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
* B-körkort är ett krav.
* Som ledare är du trygg och stabil med förmågan att utifrån förvaltningens mål skapa en positiv verksamhet präglad av en god arbetsmiljö för medarbetarna och hög kvalitet i insatserna till brukarna. Uppdraget kräver att du har ekonomisk medvetenhet, god samarbetsförmåga, vågar tänka nytt och är handlingskraftig och modig.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen
