Enhetschef till Röntgenkliniken
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2026-03-03
Lockas du av ledarskap i en verksamhet som kännetecknas av en blandning av teknik, processer och omvårdnad? Då kanske det är dig vi söker.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Som stöd har du en bemanningsassistent som ansvarar för den dagliga bemanningen. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och ingår i klinikens ledningsgrupp. Där deltar du i klinikövergripande arbete och samarbetar nära med två enhetschefskollegor. Tillsammans planerar ni verksamheten och utvecklar arbetssätten.
Röntgenkliniken är en intäktsfinansierad verksamhet och en viktig servicefunktion för övriga kliniker. Kliniken hanterar ca 120 000 patientbesök per år, vilket ställer höga krav på välfungerande processer. En central del i ditt uppdrag blir att förstå de olika modaliteternas förutsättningar och samtidigt kunna prioritera utifrån ett helhetsperspektiv.
Den snabba tekniska utvecklingen inom verksamhetens olika delar innebär att du, tillsammans med medarbetarna, säkerställer rätt kompetens, deltar i planering och upphandling av investeringar samt bidrar i ombyggnationer och förbättringsarbete.
Kompetensförsörjning är ett prioriterat område, och du kommer spela en viktig roll i att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.
Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande - med fokus på att ta tillvara medarbetarnas kunskap, möjliggöra ansvarstagande och främja lärande.
Om arbetsplatsen
Röntgenkliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet inom regionens alla fyra sjukhus och hanterar årligen ca 120 000 patientbesök. På kliniken arbetar cirka 180 professionella medarbetare med det viktigaste vi vet, att bidra till att våra patienter får rätt undersökning i rätt tid och på bästa sätt utifrån deras behov.
Västerås är vår största enhet med alla modaliteter, en bred interventionsverksamhet och en akutröntgen med högt flöde och nära samarbete med akutmottagningen. Vi har även verksamhet i Köping, Sala och Fagersta.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom röntgenverksamhet eller annan certifierad verksamhet. Har du intresse för teknik och teknisk utveckling är det meriterande.
Vi ser gärna att du har chefs- och ledarskapserfarenhet med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi, alternativt erfarenhet av att leda utvecklings- eller förbättringsarbete.
Som person skapar du engagemang och delaktighet kring uppdraget. Du är relationsskapande och har god samarbetsförmåga. Du är trygg, stabil och har självinsikt och behåller lugnet i stressiga situationer. Du har även god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning i din grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Arbetsprov kan komma och utgöra en del av rekryteringsprocessen.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
