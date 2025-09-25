Enhetschef till rättsavdelningen
2025-09-25
Ett jobb som räknas.
Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag. Vi söker dig som tycker att det är viktigt och roligt att leda genom andra chefer och att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Om jobbet
Kronofogdens Rättsavdelning består av två enheter, verksamhetsjuridiska enheten och förvaltningsjuridiska enheten. Som enhetschef för förvaltningsjuridiska enheten ansvarar du för att leda Kronofogdens rättsliga styrning, utveckling och stöd inom framförallt områdena allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd och it-rättsliga frågor, upphandling, avtal och överenskommelser. Enheten ansvarar också för Kronofogdens arbets- och delegationsordning samt dokumentstruktur. En viktig del är det lösningsorienterade rättsliga stödet som enheten lämnar i Kronofogdens intensiva och prioriterade utvecklingsarbete. I vårt arbete ser vi möjligheter och med kundens fokus förbättrar vi ständigt vår verksamhet.
Inom enheten finns en ny sektion för informationsförvaltning. Myndighetens information är för närvarande i omställning, från analogt till digitalt och sektionen har en central och viktig roll i utvecklingen av myndighetens informationshantering.
Enheten består av 15 medarbetare varav sex medarbetare och en sektionschef tillhör sektionen för informationsförvaltning. Medarbetarna finns placerade på olika orter, främst i Sundbyberg och Göteborg.
Du har verksamhets- personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du omsätter övergripande mål och strategier till tydliga uppdrag. Du rapporterar till rättschefen och ingår i Rättsavdelningens avdelningsledning. Som medlem i ledningsgruppen tar du ansvar för att tillsammans med dina kollegor leda och utveckla avdelningen. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder.
Du är delaktig i att stödja alla delar av myndigheten och du arbetar tillsammans med chefer på alla nivåer. Du ser verksamhetens behov, vidtar åtgärder och säkrar effekt.
Du förväntas kunna utöva ett nära ledarskap även när du och dina medarbetare arbetar på olika platser.
Din placeringsort är antingen Göteborg eller Sundbyberg.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I medarbetarnas arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Som chef på Kronofogden förväntas du leva upp till våra ledarkriterier och vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy.
Du utövar ett nära ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du har förmåga att leda i förändring och utvecklar verksamheten genom ständiga förbättringar. Din analytiska förmåga innebär att du kan hantera en hög grad av komplexitet i ditt arbete och att du har förmågan att förstå hur olika delar av verksamheten påverkar varandra. Du tänker strategiskt och agerar beslutsamt, även när vägvalen är oklara. Som enhetschef visar du stor tillit till dina medarbetares förmåga även om du ytterst är ansvarig för resultat och kvalitet. Du kommunicerar på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang samt har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö. Du har hög integritet. Att vara chef och ledare innebär både att du utmanar och att du själv kan utmanas kring tankesätt och arbetssätt. Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
- jur.kand. eller juristexamen
- aktuell och relevant ledarerfarenhet från statlig myndighet, domstol, advokatbyrå eller annan ledarerfarenhet som vi bedömer som likvärdig (med aktuell menar vi under de senaste tre åren)
- mycket goda kunskaper inom och arbetslivserfarenhet av digitaliseringsjuridik och andra förvaltningsjuridiska frågor
- mångårig arbetslivserfarenhet av statlig förvaltning (med mångårig menar vi minst 5 år)
- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Det är önskvärt att du har:
- arbetslivserfarenhet av Kronofogdens verksamhet
- arbetslivserfarenhet av lagstiftningsarbete inom regeringskansliet
- domarutbildning
Bra att veta
Ansök jobbet via följande länk:https://kronofogden.varbi.com/what:job/jobID:852861/
Du väljer sedan en eller flera möjliga placeringsorter i urvalsfrågorna.
Anställningen är tillsvidareanställning och inleds med en provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare och får ett chefsförordnande på fem år. Resor i jobbet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
