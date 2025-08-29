Enhetschef till lokalvården
2025-08-29
Vill du göra skillnad varje dag och leda ett team som skapar rena, trygga och välkomnande miljöer för hela kommunen? Ta chansen att bli en del av vårt engagerade ledarteam inom lokalvården!
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?
Inom Infrastruktur- och serviceförvaltningen avdelning fastigheter och verksamhetsnära service ingår enheten lokalvård. Drift- och underhållsfrågor påverkar våra medborgares vardag och är i mångt och mycket kommunens ansikte utåt.
Sektion Lokalvård med ca 160 medarbetare, ansvarar för lokalvård i kommunens lokaler. Inom verksamheten strävar vi efter att erbjuda lokalvårdstjänster som är kvalitetsmässigt bra och kostnadseffektiva för kärnverksamheten. Förutom löpande verksamhet arbetar vi även med storstädning, golvvård och fönsterputsning.
Som enhetschef inom lokalvården ingår du i ett team med totalt sex enhetschefer. Lokalvården är indelad i sex geografiska områden, där varje enhetschef ansvarar för ett område. Alla enhetschefer arbetar tillsammans med övergripande frågor inom verksamheten, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Rollen innebär:
• Personalansvar - att leda, utveckla och stötta medarbetare.
• Verksamhetsansvar - att säkerställa kvalitet och effektivitet i lokalvården.
• Ekonomiansvar - att planera och följa upp budget samt arbeta kostnadsmedvetet.
Du rapporterar till sektionschefen och samarbetar nära med dina kollegor i ledarteamet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap och som har minst gymnasial utbildning. Du är strukturerad, kommunikativ och har en god förmåga att skapa engagemang hos dina medarbetare.
Du har även förståelse för ekonomiska processer och verksamhetsstyrning.
B-körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av professionell lokalvård, gärna inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av digitala verksamhetssystem med inriktning mot lokalvård.
• Ledarerfarenhet från offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande så tveka inte att ansök redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-mail henna.vaalto@studentconsulting.com
.
Facklig företrädare: Vision & Kommunal, 0920-45 30 00
